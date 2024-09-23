教宗接见意国财警：你们要为公益效劳，继续打击腐败

在意大利财政警察成立250周年的机会上，教宗方济各在梵蒂冈接见了300名财警，鼓励他们「亲近民众」，因为正义固然必要，但唯有爱才能治愈。

（梵蒂冈新闻网）正义「必不可少」，但光靠正义不足以填满空缺，唯有白白付出和仁爱，才能带来治愈。教宗方济各9月21日在梵蒂冈接见300名意大利财政警察，强调了这点。意国财警今年庆祝成立250周年，意大利经济财政部长焦尔杰蒂（Giancarlo Giorgetti）也一同前来晋见教宗。

教宗提及财政警察为此周年纪念日选择的格言，即「未来立足于传统」。随后，教宗简短回顾意国财警的历史：其成立目的是为了财务监督和捍卫边界，后来增加了税务与经济－金融警察的任务，也执行海上巡警的工作。

教宗强调，他们「在海上和山区救援领域从事重要任务」，并特别感谢他们「拯救移民的工作」。教宗指出，两次世界大战期间，意大利财政警察都为逃难的犹太人和受迫害者提供了援助。

平等与白白付出

意大利财政警察在他们的主保圣史玛窦的庆日当天前来晋见教宗。教宗由此谈到，玛窦原本是税吏，后来领受耶稣的召叫，不仅把利润的逻辑改成公正的逻辑，更在跟随耶稣善师的过程中，接触到「白白付出」这个「人性幅度」，认识到「自我奉献激发团结互助、彼此分享和包容众人」。在遇见基督以前，玛窦「代表了功利主义思维，肆无忌惮，一心崇拜『财神』」。

「在我们今天，类似的逻辑也在社会生活里回荡著，造成失衡和排斥现象：首先便是浪费粮食，这是个丑闻，糟蹋粮食是个丑闻！从这些浪费到不让公民享受他们的一些权益。」

为公共利益效劳

教宗表示，财政警察蒙召日复一日地在其具体行动中「为公共利益效劳」，「亲近民众」，「打击腐败并促进守法」。

「今天，在发达社会中有许许多多的浪费情况，这如何为世界上的饥饿做解释？那是很糟糕的。还有另一件事：假如能够一整年不制造武器，世界上的饥饿就会结束。武器变得比解决饥饿更重要了。国家也可能成为这种机制的受害者：如同我所说的，就连那些即使手握资源的国家，也处在孤立状态中。」

培育青年

谈到反腐败斗争，教宗指出，腐败是心灵的败坏，解决之道「不仅在于法规，更在于『新的人文精神』」。一如耶稣对玛窦的注视「传达出人的尊严与生命是民众生活的核心」，同样地，财政警察也能为新的人文精神做出贡献，培育那些申请加入财警行列的青年。他们「或许一开始只是想要找一份工作，但他们后来得到了专门的培训，一种不光是提供必要知识和经验的培育，更是有关生命和公共利益的教育」。

团结互助的动力

有鉴于「国家的财富主要是其人民、每一个独一无二的国民，而且这有助于促进创造力」，教宗对财政警察说：「你们自己就是国民。你们要守护意大利的这份『财富』，更要准备好走出去从事国际任务。这份与他人团结互助的动力有如和平的道路，以及更美好未来的希望！」

教宗最后鼓励财政警察不要失去幽默感，并期勉他们彼此合作，以滋养民众的信赖和希望。

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