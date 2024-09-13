教宗在新加坡探望长者及病患，请他们为教会和人类祈祷

教宗13日上午在新加坡的第一项活动，是前往“圣德肋撒”之家，探望那里的老人及病患，并保证为他们祈祷。

（梵蒂冈新闻网）9月13日是教宗方济各在新加坡牧灵访问的最后一天，当天的首项活动是前往“圣德肋撒”之家探望老人及病患。“圣德肋撒”疗养院于90年前由安贫小姐妹会创办，目前由非营利机构新加坡天主教福利部负责管理，为200人提供服务。

教宗在“圣德肋撒”疗养院中的祈祷室看望了新加坡荣休总主教谢益裕、一名修女、一名方济各会会士，以及三位坐轮椅的神父。

随后，教宗来到“圣德肋撒”之家小圣堂，该机构负责人向教宗致意，并向教宗介绍了他们每天为老人及病患提供的服务。教宗向在场的人说：“我问候你们在座的所有人，请你们为我祈祷，我也为你们祈祷。我也请你们为教会和人类祈祷。你们的祈祷在天主前非常重要。”

教宗降福在场的人之前，说，“天主很高兴听到你们的祈祷。非常感谢你们的耐心和祈祷”。他补充道，上主总是宽恕一切。最后，教宗与大家一起颂念《圣母经》。在此次探望活动中，教宗也降福了一块匾牌。

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