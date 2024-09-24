圣座新闻室介绍教宗方济各在卢森堡和比利时的访问重点

圣座新闻室主任布鲁尼主持新闻发布会，介绍教宗方济各在卢森堡和比利时进行第46次国际牧灵访问的细节。布鲁尼指出，「在欧洲恐怕会再次被卷入冲突的时刻」，教宗此行的主题是和平。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各即将展开他任内的第46次国际牧灵访问，于9月26日至29日访问卢森堡和比利时。他将谈论多个主题，包括和平、移民、气候变化和青年的未来，同时也关注教会的诸多议题，例如世俗化社会中的基督信仰，以及公教教育的贡献。后者指的是1425年创校的天主教鲁汶大学，教宗这次访问的目的之一正是为纪念该校成立600周年。

追随若望保禄二世的步履

圣座新闻室主任布鲁尼在介绍本次牧灵访问时，为教宗的健康状况做了保证。尽管教宗因为「轻微流感」的缘故，取消了9月23日周一的接见活动，但布鲁尼指出，旅行方面没有任何变动，「目前一切按照原计划进行」。

贝尔格里奥教宗接下来的旅行，紧紧追随若望保禄二世教宗1985年在这两个国家的步履。当时，圣教宗会见了荷语及法语天主教鲁汶大学的师生；如今，这两项会见活动也排进了教宗方济各的行程表里。

此外，教宗方济各此行也要在博杜安国王体育场册封可敬者耶稣的亚纳（Anna de Jesus）为真福。这位新真福曾在布鲁塞尔主持隐修院的院务长达14年之久。同样地，若望保禄二世教宗也曾于1995年在访问比利时期间主持了册封真福大典。当时荣列真福品的是比利时的伟大传教士圣达弥盎（Damien de Veuster）神父：他在夏威夷的莫洛凯岛不顾自身安危服事癞病人，付出了生命的代价。

在欧洲的基督徒见证

在圣达弥盎神父之前，也有许多其他的圣人和传教士在这些土地上撒播基督信仰的种子。但如今，那里的教友人数有所衰减。

布鲁尼表示，「世俗化是个议题，但更重要的或许是基督徒在欧洲做见证的挑战。现在的欧洲不如以前那样认识基督信仰，而且对它充满疑惑；很多疑惑没有表达出来，对这信仰的感知有所下降。」布鲁尼进一步说：「对于这些情况，这些团体内部已经尝试做出一些回应。教宗将要给予他们鼓励。」

欧盟机构

除了当地和从邻国来的天主教团体以外，教宗也要向这两个设有欧盟多个机构总部的国家传达讯息。卢森堡主要设有金融性质的欧盟机构，比利时则是「欧盟大部分行政部门的所在地」。

这两个国家是世界众所瞩目的焦点，教宗方济各要前去访问，并且「对欧洲的心脏说话」，谈论它们「在不久后的将来要在世界上扮演的角色」，以增进国与国之间的接纳和团结。有些国家已经成了占领和毁灭的受害者，今天因当前的冲突而饱受煎熬。

和平的核心主题

教宗此行要用意大利语发表七篇讲话，和平是其中的一个主要议题。布鲁尼表示，教宗将在讲话中回顾这些地方的历史。那里经历了战争之苦后，曾经强烈渴望并积极努力创造和平的条件，而现在的欧洲恐怕会再次被卷入冲突。教宗也会谈论欧洲正在热烈讨论的环保议题。

社会的转型

与这些主题交织在一起的另一个主题，涉及公教教育以及它在科技发展时代的角色。教宗将先后于9月27日和28日在荷语及法语天主教鲁汶大学举行聚会，就「基督信仰仍能向欧洲文化传达的讯息」提供他的真知灼见。

与荷语天主教鲁汶大学教员会面的机会上，将播放一段有关人道援助难民的影片。这个主题切合时事，是比利时社会近年来转型的一大社会挑战。目前，该国大学机构里也有不少难民。

可能与侵犯受害者见面

在记者的提问下，新闻发布会也提到了圣职人员施加性侵犯的议题，尤其是比利时主教团发表的有关教宗可能与15名受害者见面的消息。根据主教们的说法，六名男性和九名女性将参加会晤，而且会晤预计要在「绝对保密」的情况下举行，事后才会公布地点和时间。

关于这场会晤，布鲁尼并未予以证实，而是说：「如果举行特定的会晤，在与受害者取得共识的前提下，我们会事后提供相关消息。」

关于万格吕维（Vangheluwe）主教侵犯儿童获罪，连他的亲侄子都深受其害的情况，布鲁尼解释道，教宗「知道在比利时的痛苦、悲剧和磨难，我们当然可以期待与之相关的话语」。

这场新闻发布会也提供了这为期四天旅行的其它细节，包括与欧盟当局和其它机构的会晤。此外，教宗也要探望青年、司铎和修会成员。

最后，谈到教宗此行的随行人员，由于圣座国务卿帕罗林枢机目前正在纽约代表圣座出席联合国第79届大会，所以他这次不会与教宗同行。圣座主教部部长普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）枢机和圣座封圣部部长塞梅拉罗（Marcello Semeraro）枢机则在随行人员行列中。

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