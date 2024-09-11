教宗在东帝汶会见青年：爱是服务与修和

教宗方济各在东帝汶的最后一项活动是与青年举行会晤。3千名青年在首都帝力的会议中心迎接教宗，有的载歌载舞，有的做出见证。教宗与他们轻松交谈，欢声笑语不断，叮嘱他们要尊重老人，追求自由、使命和友爱等价值。

（梵蒂冈新闻网）「我们是教宗的青年！」东帝汶的青年男女9月11日上午在首都帝力的会议中心高呼这句话，欢迎教宗方济各。他们身穿著黄色、白色，或是黄白相间的上衣，上面印著教宗方济各的肖像和一句格言：「青年组成年轻的教会。」

教宗此行在东帝汶的最后一项活动，就是与青年相会。大约1千人齐聚在会议中心的大厅内，2千人聚集在会议中心外边，热情地向他们口中的「青年的教宗」致敬。教宗一进入会场，先是在圣母像前献花，然后坐在台上欣赏青年的歌舞表演，在音乐的感染力下跟著节奏拍手，微笑称好。接著，教宗聆听了四名青年，以及全国天主教青年委员会执行主席方济各（Francisco Indra do Nascimento）神父的见证。

发出声响的重要性

教宗在讲话中首先以该国官方语言德顿语向青年问候「早上好」，然后与他们展开对话。他向青年抛出的第一个问题令他们略感意外：「青年做什么事呢？」教宗如此问道，青年高声说出的严肃答案展现出那深入东帝汶生活的宗教情操。有个青年回答「宣讲基督」，另一个青年说「宣扬天主圣言」，还有一个说「彼此相爱」。教宗点头表示赞许，但也强调青年必须发出声响。

充满希望和未来的土地

教宗对青年说：「你们在这片土地的居民当中占大多数，你们的临在使这片土地洋溢著生命力、希望和未来。」教宗提醒他们传承了前人建国的遗产。「你们不可失去有关先人的记忆，他们在巩固这个国家的过程中做了很多牺牲。」

教宗邀请他们不要丢失信仰的热忱，不可屈服于「那些击溃青年」的恶习，例如酗酒、吸毒，以及「许多带给人半小时欢愉的东西」。

尊重老人

紧接著，教宗鼓励年轻人怀抱梦想，因为「一个没有梦想的年轻人，等于在过退休生活」。青年还在人生的半路上，前有老人、后有儿童：「老人和儿童是一个民族最大的宝藏。」教宗强调，老人能带给青年智慧，青年必须尊重老人、照顾老人，千万不可以把老人当成耻辱来对待。

自由、使命和友爱

教宗称东帝汶是一个「微笑的国家」，那里有「精彩的英雄事迹、信仰经历、殉道故事，尤其是信仰与修和的经验」。教宗问青年，谁是历史上最会宽恕与修和的人？青年毫不犹豫地回答：是耶稣！教宗说：「耶稣是我们的长兄，祂希望我们大家团结在一起。」

教宗由此向青年提出三点建议：自由、使命和友爱。谈到自由，教宗从德顿语的自律（Ukun rasik-an）一词出发，解释说：一个青年如果无法自律，就是个成瘾的人，他非但没有自由，反倒成了欲望的奴隶，自以为无所不能。

使命则是为了公共利益效劳。青年必须明白，「自由并非为所欲为」。青年肩负著多项责任，其中之一是要学会照料我们共同的家园。

第三点建议是友爱：人人要把彼此视为弟兄姐妹，而非敌人，因为差异需要得到尊重。

教宗邀请青年重复说：「爱就是服务」，以及「爱与修和」。教宗最后叮嘱青年要尊重老人，并要铲除各种形式的霸凌。

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