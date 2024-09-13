教宗告别新加坡，结束亚太四国访问

在12天当中相继造访了印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡之后，教宗方济各返回梵蒂冈。教宗的座机预计于9月13日下午抵达罗马达芬奇国际机场。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各结束了第45次国际牧灵访问，这也是他开始宗座牧职以来最长的一次旅行。教宗乘坐的新加坡航空公司专机于当地时间中午12点25分起飞。启程前，教宗在樟宜机场的“石斛兰”厅受到新加坡文化、社区及青年部部长̀的迎接，二人进行了简短的会谈。

在进入机舱前，许多人向他致意，有些人要求与他自拍，还有人将一本书赠送给教宗。一如往常，他会在飞机上回答记者们的提问。

路程最长的旅行

教宗在新加坡的最后一项活动，是在“公教初级学院”（Catholic Junior College）与青年举行跨宗教会晤。之后，他从那里直接前往机场，需要经历12个多小时的飞行旅途才能回到梵蒂冈。教宗方济各从9月2日至13日访问了4个国家：印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡，乘坐了7次飞机，发表了12次讲话及4次弥撒讲道。

空中电报

飞机启程后，教宗拍发电报给新加坡共和国总统尚达曼（Tharman Shanmugaratnam），表达了“深切的感激之情”，感谢总统的“热情欢迎和慷慨款待”。教宗表示必为该国的和平、团结及福祉祈祷。

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