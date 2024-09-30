教宗机上记者会：不相称的防御是不道德的

教宗方济各结束了在卢森堡和比利时的访问。他在返回罗马的专机上，依循惯例回答了记者们的提问，谈及诸多热点议题。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月29日结束了他任内的第46次国际牧灵访问，从比利时布鲁塞尔搭乘专机返回罗马。他在回程的专机上依循惯例回答同行记者们的提问，回顾了他在卢森堡的旅行，重申他在比利时要传达的讯息，并谈论时下的国际议题。

教宗首先赞赏卢森堡的社会相当平衡，法律十分公允，该国的文化大有不同。卢森堡的平衡与款待令教宗喜出望外，他相信这是该国能够向欧洲传递的信息。

接著，比利时记者请教了关于博杜安国王的列真福品案、保护生命权与妇女权利的问题。教宗回答说：“国王很勇敢，因为面对一个杀人的法律，他没有签字并退位。这需要勇气。这是一个‘有才干’的政治家才做得到的事情。他以勇气传达了一个讯息，而且他这样做是因为他是圣善的。列真福品的程序会继续下去，因为他向我证明了这一点。”

关于生命权与妇女权利的问题，教宗解释道：“妇女有生命权：即她们的生命权，她们孩子的生命权。我们不要忘记说这点：堕胎就是杀人。科学告诉我们，在受孕的月份，所有的器官都已经存在了。”教宗指出，施行堕胎的医生就是杀手：“在这件事上，没得讨论。一条人命被杀死了，妇女有保护生命的权利。另一件事是避孕的方法，这是另一回事。不要把这两件事混淆了，我现在只谈论堕胎。这件事没得商量，这是事实。”

随后，另一位比利时记者提到了教会内的侵犯问题，认为梵蒂冈应该要有一个专责机构来处理这问题。教宗解释，梵蒂冈的确有一个专门处理侵犯案件的部门，即圣座保护儿童委员会。它是由奥马利（Seán O’Malley）枢机建立的，现任秘书长是来自哥伦比亚的阿里・埃雷拉（Luis Manuel Ali Herrera）主教。教宗说：“有统计显示，有40%或42%或46%的侵犯事件发生在家庭和社区里，只有3%发生在教会。我不在乎比例的多寡，我关心的是教会里的案件。我们有责任帮助被侵犯者并关怀他们。人们也谈到赔偿，因为民法有所规定。依照民法，我想在比利时应该是5万欧元。这太少了，派不上用场。”

教宗将重点放在“关心被侵犯的人并惩罚侵犯者”上，“因为侵犯不是一种今天有、明天也许就消失的罪恶”。“它是一种趋势、一种精神疾病，因此我们必须加以治疗并进行管控。不能让侵犯者无拘无束地过正常生活，在堂区和学校做负责人。对于做了这事的司铎，有些主教在诉讼和判刑后，叫他们在图书馆之类的地方工作，但没有与学校、堂区里的孩童接触。我们必须继续这么做，我告诉比利时主教们不要害怕，要往前走。可耻的是包庇，这就是羞耻。”

接著，记者的问题转到了中东地区的冲突。教宗说，他每天给加沙的堂区打电话，在那里的学校和堂区现在有6百多人。这些人每天给教宗讲述那里发生的事情。在谈到以色列和黎巴嫩的冲突，教宗说：“防御必须始终与攻击相称。当出现不相称的情况时，就会出现一种超越道德底线的暴虐倾向。一个以武力做这些事情的国家，我指的是任何一个国家，以如此‘极端’的方式做事，都是不道德的行为。即使在战争中，也要守护道德。战争是不道德的，但战争的规则蕴含了一定程度的道德性。”

教宗在比利时鲁汶大学谈论了妇女在社会中的角色，记者的最后一个提问围绕著这点展开。教宗说：“我总是讲女性的尊严，我说：教会是女性，是耶稣的新娘。把教会男性化、把女性男性化都是不人性、不符合基督信仰的作法。女性有其本有的力量，我总是说，妇女比男人更重要，因为教会是女性，教会是耶稣的新娘。”“男女平等，甚至在教会生活中妇女占有较高的地位，因为教会是女性。在教会职务方面，妇女的奥妙比职务更重要。曾有一位大神学家研究过这个问题：在伯多禄的职务和圣母的职务之间，哪一个更重要？”

“教会的母性就是妇女的母性。职务则是小得多了，它旨在陪伴信徒，始终处于母性之中。许多神学家对此进行了研究。谈论这点是符合现况的事，我不说它是现代的事，却说它是贴近现实的事，一点也不老派。过度的女权主义，也就是把妇女男性化，这是行不通的。男权主义行不通，女权主义行不通。行得通的是身为女性的教会，她比司铎职务更重要。这是我们不常考虑到的。”

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