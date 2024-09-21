教宗敦促人民运动：为社会和经济正义奋斗

教宗方济各与人民运动代表们举行会晤，纪念他们在梵蒂冈首次相会的10周年。教宗鼓励他们奋勇对抗社会不公，重申关于普遍基本收入和对有钱人加重课税的建议。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月20日前往圣座促进人类整体发展部办公室出席一场活动，主题是「树立一面对抗非人化现象的旗帜」。在那里恭候教宗的是人民运动的代表们，他们此行是为纪念2014年与教宗方济各在罗马首次相聚的10周年。

这些运动的成员来自五大洲，致力于推动相遇文化，支持住房、土地和工作。他们展开对话，省思从2014年到现在的进展，以应对当今的挑战，在我们共同的家园促进社会正义与和平。

促进友爱

教宗抵达后，与参加活动的人同桌共席，聆听他们的讨论。然后，教宗用西班牙语发表了长篇讲话，谈论社会正义，呼吁照顾最弱势的人，例如：年长者、孩童和穷人。他也强调了怜悯的价值，也就是要与他人「共患难」，站在他们身边，为没有声音的人发声。

教宗呼吁要分享资源，提醒说：「财富本来就是要拿来分享的，要用来创造并促进友爱。」他强调，「没了爱，我们什么也不是」。所有的关系都建立在这爱的基础上，就如同追求正义的前提是「没有暴力」一样。这是福音树立的典范。

对财富的贪婪

教宗方济各著重探讨了《福音的喜乐》宗座劝谕的核心主题，即：在应对穷人的问题时，要抵拒完全的市场自主和金融投机。他指出，「我们全都依赖穷人，即使是有钱人也不例外」。

教宗坦白说，有些人批评他谈穷人比谈中产阶级来得多，但他重申，福音是以穷人为中心。假如没有公正的政策来确保农民有土地、百姓有住房、工人有合理工资，那么「物质的逻辑和人类的浪费将会变得泛滥，为暴力和荒芜铺路」。

「不幸的是，往往是最有钱的人在反对实现社会正义或整体生态。他们这么做，纯粹是出于贪婪」。这种贪婪时常披著意识形态的外衣，而且正是这份贪婪对政府施压，要他们支持有害的政策。

分享资源

教宗期许财力雄厚的个人能走出他们的小圈子，「抵拒对金钱的虚假安全感，分享财物」。财物作为受造界的一部分，具有「普世的用途」。

教宗强调，财物的分享不该是「施舍」，而是要友爱地分享。他敦促人民运动促进变革，并指出有人认为累积财富是种美德，但事实恰好相反。

「累积财富不是美德，分施才是。耶稣并没有累积财物，祂行的是增饼奇迹。」耶稣教导我们在天上积攒宝藏，而非在地上（参阅：玛六19-21）。

受排斥者的呐喊

教宗谴责放纵不羁的财富攀比，称这是一种「摧毁的力量，导致毁灭」，它「不负责任、不道德、不理性」。这种贪婪使人互相疏离，摧毁受造界。

他敦促领袖们关注「受排斥者的呐喊」。这呐喊能唤醒政治领导人的良心，后者对执行经济、社会和文化权益负有责任。这些权益虽然获得大部分国家和联合国的承认，却还没在社会－经济的现况中实践。

没有人该被轻视

此外，教宗也痛斥了「成者为王的文化」，这是「丢弃文化」的一部分。成者为王的做法往往基于剥削人民或大自然，或者从金融投机、逃漏税或有组织的犯罪中获益，造成获胜的人傲慢地鄙视所谓的「输的人」。

教宗告诫道，这种「冷漠或蔑视他人」的态度，会助长暴力。「对不义的沉默会给社会分裂开路，社会分裂会给言语暴力开路，言语暴力会给肢体暴力开路，肢体暴力则给战争开路。」

爱的呼召

教宗指出，生活的每个层面都需要爱。他提到最近在东帝汶帝力探访残疾儿童学校的事，说：「没有爱，这一切都没有意义。」同样地，他也提醒人民运动说：「社会正义与整体生态只能通过爱来理解。」

社会达尔文主义

教宗表示，追求私利和个人主义会导致某种形式的「社会达尔文主义」。依照其法则，强者的冷漠和残酷是有道理的。

教宗称这来自于魔鬼，并鼓励人民运动抵拒这种消灭文化记忆或身份的诱惑。它有如鳄鱼那样，试图吞噬团体的价值。

普遍基本收入

教宗再次呼吁实施普遍基本收入，以确保在自动化和人工智能的时代，没有人会缺乏基本所需。他强调，这不只是怜悯，更攸关正义。

教宗最后向年轻世代表达了祝福，愿新的世代能有更美好的世界。他说：「望德是最脆弱的美德，但它绝不叫人蒙羞。」

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