教宗：有组织的犯罪给社会造成很深的伤害

「自由」协会正在举办研讨会，探讨如何运用从黑社会性质组织没收来的财产，以造福社会。教宗方济各为此致函与会者，鼓励他们促使所有人得到其应有的福祉。

（梵蒂冈新闻网）「自由」协会举办一场研讨会，主题是「把没收黑社会组织的财产用于社会」。教宗方济各为此于9月19日向与会者发表讯息，强调「有组织的犯罪严重伤害了数以百万计的男女。他们有权过上有尊严的生活，体面地养育儿女，不忍饥挨饿，不害怕暴力、压迫或不义。」

教宗指出，有组织的犯罪给世界各地的社会造成伤害，全世界务必携手采取行动来应对这种跨国问题。

打击黑社会组织是国际社会当前的一大挑战。教宗敦促各国警方进行国际合作，以辨别并追回犯罪团伙的不义财产。

「然而，需要牢记的是，追回财产不应该只是刑事政策的目标，更要在补偿和重建公共利益的启发下进行。」

教宗表示，有组织的犯罪粗暴地伤害公共利益，重创「格外脆弱的社会边缘群体」。我们不可忘记这些受害者，「因为只有为他们著想，才能明白有组织的犯罪所造成的损失」。

教宗赞许意大利没收犯罪所得的模式，也就是将犯罪所得用来赔偿对受害者和社会造成的损失。他向与会者强调，「所有人、每一个男女都迫切需要得到他们应有的福祉，每个人都要被涵盖在内，没有一个人被排除在外」。「为人性尊严服务的共同计划，远超过把所有个体全部加起来的总和」。

教宗最后邀请众人不要忽视受害者和团体，因为他们努力建设一个更美好的世界。

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