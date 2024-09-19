教宗方济各：愿众基督徒在同一天庆祝主的复活

2025年，天主教徒和东正教徒依照各自的历法，将在同一天庆祝复活节。教宗在接见“共庆2025复活节”团体时，祝愿共同举行这庆典不再是例外，而成为正常情况。

（梵蒂冈新闻网）2025年将是独特的一年，因为依照天主教徒使用的额我略历和东正教徒使用的儒略历，复活节将在同一天庆祝。因此，所有基督徒将举行“共同”的复活庆典。此外，明年也将纪念第一届大公会议，即尼西亚大公会议召开1700年。那次会议除了颁布《信经》外，也因当时存在的不同传统，讨论了庆祝复活节日期的议题。

教宗方济各9月19日上午，接见了“共庆2025复活节”（Pasqua Together 2025）团体的成员。教宗指出，这是一次“重要的时机”，“不可虚度”。

恒心寻求可能的共融

“共庆2025复活节”团体集合了基督宗教不同的现实和团体，目的在邀请各教会在共同的日期庆祝复活节、为2033 年举行救赎的第二个千禧年做准备，并推动其他类似的倡议。教宗向其成员解释，他多次受邀就复活节日期的提议“寻求解决之道”，“使共同庆祝复活节不再是例外，而是正常情况”。

因此，教宗鼓励“在这个行程上正在努力的人要持之以恒、尽一切努力寻求可能的共融，避免一切能导致兄弟间进一步分裂的情况”。

所庆祝的是基督的复活

教宗强调，“主的复活并非以我们的主观意愿，或者这个或那个历法而定”。他这样解释基督复活的意义，说：

“复活事件的发生是因为‘天主竟这样爱了世界，甚至赐下了自己的独生子，使凡信祂的人不至丧亡，反而获得永生’（若三16）。我们不可忘记天主先行一步，祂占的‘首位’，祂走出了第一步。我们不要把自己关在我们的规则、我们的计划、我们的历法，以及‘我们的’复活节里。复活节庆祝的是基督的复活！”

像基督的门徒们那样，一起规划

教宗邀请在场的人祈求恩宠，“越来越像“基督的门徒，“让基督为我们指明所要走的道路，谦卑地接受耶稣曾向伯多禄发出的邀请，跟随祂的足迹，不以人的思维来体会，而是遵行天主的旨意”。（参阅：谷八33）

“因此，我们要努力一起反思、分享和规划，将基督放在我们面前，感谢祂对我们的召叫，并渴望在合一中成为祂的见证人，为叫世人相信（若十七21）。”

像宗徒们那样，从耶路撒冷重新启程

教宗最后总结道，我们必须“一起行走”，为此该当“像宗徒们那样，从耶路撒冷重新启程，那是复活的宣告传遍全世界的地方”。教宗勉励在场人士回到耶路撒冷，“祈求和平的君王今天将祂的和平赐予我们”。

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