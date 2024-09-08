教宗在瓦尼莫会晤信众：你们是美的行家

教宗方济各从莫尔斯比港来到瓦尼莫，会见当地的信友们。两万多名信徒在主教座堂前的空地与教宗见面，向教宗呈上他们的“美”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月8日主日上午，于当地时间正午过后搭乘澳大利亚提供的军用飞机离开莫尔斯比港，前往将近1000公里外的瓦尼莫港城。两个小时后，教宗抵达巴布亚新几内亚这个几乎没人过问、被面向太平洋的白色沙滩所环绕的地区。在烈日下迎接他的是当地妇女的歌声，她们半裸著身体或穿著节日的服装。

喜庆迎接

欢迎的队伍从机场开始，一直延伸到瓦尼莫简陋的木制主教座堂前的绿色空旷地。教宗方济各在布满热带鲜花、黄白丝带的红色主席台上，向两万名不同年龄和部族的信友挥手致意。这里的25个堂区约有41,656名天主教徒，其中半数都前来参加了与教宗会晤的活动。

一个极感人的场面是，在部落的歌舞、欢呼声，以及手鼓的敲击和其它敲击乐器的欢乐气氛中，阿根廷人马丁（Martin Prado）神父与教宗拥抱。这位35岁的传教士在瓦尼莫服务已有10年，协助最偏远地区的村落团体。多年来，他与教宗方济各互通信件，有时也打电话。教宗来此的原因之一，正是要鼓励像他那样的传教士的使命。

美的行家

瓦尼莫教区主教梅利（Francis Meli）先向教宗致词，表示欢迎。接著是4组信友的见证，他们是一位要理教员、一个小女孩、一位修女，以及一个家庭。教宗在讲话中，称瓦尼莫人是“美的行家”。这种美不但来自大自然，也来自当地人的心灵。

然而，敌对、部族分裂、迷信和巫术造成的恐惧、剥削、酗酒和吸毒都使这种美受到伤害。教宗说：“这些祸害使许多兄弟姊妹遭禁锢，也使他们不幸福，这里也如此。”

一件羽毛头饰

在教宗面前做见证的要理教员，将一件用羽毛、皮革和毛皮制成的头饰戴在教宗的头上，这是权威的象征。教宗将它留在头上数分钟，人群中爆发出热烈的掌声。

从主席台上守护在场全体信友的，是一尊“卢汉圣母像”（Mama Lujan）。卢汉圣母是阿根廷的主保，教宗向圣母献了金玫瑰。此前，在沿著绿地的一小段行程中，教宗向许许多多的儿童派发糖果，甚至还有一些阿根廷的棒棒糖。这些儿童手里举著小旗和气球，在人行道旁指点著舞步，却在智能手机和摄影机前将自己遮住。

传教地区

当地的气温超过30度，湿度则达81%，苍蝇和其它昆虫黏在脸上和手臂上，灰尘也进入口中。然而，在世界边缘的这片土地上，一切都是“美”。罗马主教以牧者的身份来到这里，带来一包包礼物和其他援助。教宗说：“我很高兴在这片美妙、年轻和传教的土地上与你们见面！”

教宗提到，这片土地的传教历史始于十九世纪中叶，随后伴随著帮助弟兄姊妹、牧灵服务、教育、医疗，以及许多领域的工作而发展壮大，也遇到不少困难。正是这些物质工程，如圣堂、学校和医院，这些沿街可见的建筑结构简朴、也很简陋，它们却“见证了基督的到来，给所有人带来了救恩，使每个人都能为公益展现出其全部的美”。

美如伊甸园的大自然

接著，教宗的目光移向周围的景观，原始的大自然仿佛凝结了亚马逊或加勒比海的特质，让瓦尼莫看似一幅蓝绿色彩不同浓淡层次的油画。“你们在这里是美的‘行家’，因为你们被美所环绕！你们生活在一片极美的土地上，有丰富多样的植物和鸟类，令人在色彩、声音和馨香面前惊叹不已，大自然迸发出生命的壮丽景象，让人联想到伊甸园的样貌！”这富饶是上主的恩赐，是“让你们也如此生活，与祂和弟兄姊妹和谐一致，尊重共同家园，守望相助”。

每个人内心的美

这美景不仅体现在外表，也在我们每个人的内心，“若我们彼此相爱，我们内心的美就会增长”。教宗说，“透过爱天主爱弟兄姐妹，基督福音的美就会处处传播”，这是有待我们每个人去履行的使命。为履行这项使命，有些人长途跋涉，抵达最偏远的团体，有时甚至离开自己的家。

教宗指出，这是一件“极美的事”，团体必须支持他们，让他们也能“兼顾传教的需求与家庭责任”。另一个帮助传教士的方法，乃是“我们每个人都在所生活的地方推动传教使命，即在家庭、学校、工作场所，应在森林、乡村和城市等任何地方，都反映出我们彼此相爱的团体的美景”。

大型管弦乐团

如此一来，将会形成“一个大型管弦乐团”，“调和敌对、克服个人、家庭及部族的分歧、驱除人们心中的恐惧、迷信和巫术；终止暴力、不忠、剥削、酗酒和吸毒等破坏性的行为，这些祸患禁锢了许多兄弟姊妹，使他们不幸福，这里也如此。教宗最后表示，“我们要记住，爱比这一切更强而有力，它的美能治愈世界”。

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