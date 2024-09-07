教宗在莫尔斯比港探望儿童：没有人是个负担

教宗7日下午在巴新莫尔斯比港明爱技术中学探望两个仁爱机构照顾的儿童，有两名儿童各自向教宗提出一个问题。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月7日在巴布亚新几内亚首都莫尔斯比港的第二项活动，是到明爱技术中学探望由两个仁爱机构（Street Ministry、 Callan Services）照顾的残疾儿童和贫困者。这两个机构为他们提供帮助、教育、生活必需品等，也保障为残疾成年人提供培育。

在明爱技术学校等待教宗的是身穿传统服装或不同校服的青年和儿童。莫尔斯比港的总主教里巴特（John Ribat）枢机向教宗致辞后，孩子们为教宗表演了传统舞蹈，接著有两名儿童各自向教宗提出了一个问题。

第一个儿童问道，“为什么我们和其他人不一样？”另一个儿童问说，“我们如何让我们的世界变得更加美好和幸福？”

教宗在回答第一个问题时说，“我想到一个答案，就是：因为在天主前我们都是独一无二的！”他肯定地指出，“所有人都有希望”。“在世界上，我们每个人都有一个别人无法履行的角色和使命，即使这些会带来困难，但同时也会以不同的方式给予每个人极大的喜乐。所有的人都有和平与喜乐”。

接著，教宗鼓励所有人始终给予爱，敞开双臂接纳爱。他说，“我们的喜乐不是取决于他人：我们的喜乐只取决于爱！”

教宗在回答第二个问题，即如何“让我们的世界变得更加美好、幸福”时，他也指出同一个答案，即爱。“全心全意地爱天主和他人！”教宗建议孩子们要努力学习，充分利用为他们提供的一切成长机会，特别是在学校。

最后，教宗说，“我们中没有任何人是个负担，我们都是天主的美好礼物”。“你们要一直维系这光亮，它是希望的标记，不只为我们，为你们遇到的所有人和我们的世界也是如此。你们要维系这光亮”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html