教宗在巴新三钟经：向加强军备说不，愿各国得享和平

教宗方济各在巴布亚新几内亚首都体育场主持弥撒后带领在场信众诵念《三钟经》，祝愿各民族和各文化彼此相遇，恳求圣母助佑基督徒转向「天主的计划」。教宗也念及遭受洪水打击的法国露德圣母朝圣地。

（梵蒂冈新闻网）向加强军备说不，愿各国和受造界得享和平。教宗方济各9月8日主日在巴布亚新几内亚首都莫尔斯比港约翰·吉斯爵士体育场主持弥撒圣祭后，带领在场约3.5万人诵念《三钟经》。教宗恳请圣母的转祷，愿世人能和谐共处、团结一心。

「从这片蒙造物主所祝福的土地，我愿与你们一起呼求至圣圣母玛利亚的转祷，为所有民族恳求和平之恩。我尤其为亚洲、大洋洲与太平洋这个世界上辽阔的地区祈求和平。和平，愿各国享有和平，也愿受造界得到和平。要向加强军备和过度开发共同家园说不！向各民族与各文化的相遇说是，向人与万物的和谐说是！」

愿圣母助佑基督徒皈依

接著，教宗邀请信众向圣母祈祷，并将「巴布亚新几内亚和所罗门群岛教会的旅途」托付给圣母玛利亚。教宗恳求进教之佑圣母玛利亚护佑家庭，巩固其团结，使「青年的梦想美好又有勇气」，扶助并安慰「老人」，宽慰「病患和受苦者」。教宗也恳请圣母助佑所有基督徒转向「天主的计划、那些为人类大家庭带来和平与正义的计划」。

法国露德圣母朝圣地淹水

适逢9月8日圣母诞辰瞻礼，教宗最后念及「不幸遭到洪水打击」的法国露德圣母朝圣地。该地区豪雨成灾、河水暴涨，露德朝圣地部分区域淹水，圣母岩洞暂时关闭数小时。朝圣地表示，由于水灾发生在深夜，没有任何人受伤。朝圣地其他区域依然向公众和朝圣者开放。

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