教宗探望印尼爱德机构受惠者：你们是爱的冠军

教宗5日在雅加达探望了得到印尼爱德机构帮助的人，聆听他们的见证，并且强调他们每个人“在生命的伟大奥运中都是爱的冠军”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月5日上午在印尼雅加达的第二项活动，是前往该国主教团所在地探望得到爱德机构照顾的人。印尼主教团主席本亚明（Antonius Franciskus Subianto Bunyamin）主教首先向教宗表示，印尼人民对教宗的敬爱“无穷无尽”，然后介绍了在场的几位病患、残疾人和贫困者。他们其中两人分享了自己的故事。

首先做证的是一位名叫米米（Mimi）的女士，她在17岁时失明。她说：“身为一名年轻的天主教徒，我在十字苦路中找到了慰藉。”耶稣没有遗弃她，为此，她接著说，“我坚信，天主在创造人类时，赐给了每个人独特的能力，来丰富我们世界的多样性，残疾仅是这些独特方面的其中一个”。米米最后指出，教会在保证人性尊严方面扮演著重要角色。她在感谢教宗的慈爱之前，补充说，“这给了我们希望”。

另一位见证者是名叫安德鲁（Andrew）的年轻运动员，他被诊断出患有轻度的自闭症和轻度的智力障碍。他对教宗说：“我的父母无条件地爱我。”他自豪地讲述说，自己被选入东雅加达队参加残奥会游泳比赛，并且也渴望能自食其力。安德鲁已经“开始上咖啡师的课程，以及弹吉他和打鼓的课程”。最后，他请求教宗降福他的双亲和“在世界各地所有特殊孩子的父母”。

教宗在讲话中，向所有在场的人和那些与他分享自己见证的人表示感谢。他赞扬印度尼西亚主教们选择与病患、残疾人和贫困者一起庆祝全国主教团成立一百周年，并强调这些人的重要性，称之为教会中“明亮的小星星”。

教宗感谢米米指出的独特能力，它们能“丰富我们世界的多样性”。教宗也感谢米米提到耶稣，称祂为“我们希望的灯塔”。接著，教宗为安德鲁能够参加残奥会表示祝贺，然后赞扬在场所有的人“在生命的伟大奥运中是爱的冠军”。

在简短的讲话结束时，教宗提醒这些人“上主爱我们所有人”，祂永远不会忘记任何人。本著这种精神，教宗最后向一位在当天庆祝87岁生日的妇人致以美好的祝愿，她因卧病在床，无法前来参加这项活动。

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