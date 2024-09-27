教宗在卢森堡接见信友：服事、传教与喜乐是福音的核心

教宗方济各9月26日下午在卢森堡圣母主教座堂接见教会团体成员。在讲话中，教宗强调了服事、传教和喜乐的重要性，并呼吁教会热情好客，积极地走出去福传，并以喜乐的心生活出福音的价值。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各9月26日下午，在卢森堡圣母主教座堂接见了当地教会团体的信友，并向他们发表讲话。教宗的讲话聚焦于三个主题，即：服事、传教与喜乐。

教会蒙召去服务

在谈到第一个主题“服事”时，教宗重申他这次在卢森堡访问的主题：“服事人。”（参阅：若十三13-17）他指出，服事是一种行动，“是福音的核心”。教宗强调，卢森堡历来有接纳外来者的传统，接纳他人不仅是爱德的问题，“更是正义的问题”。教宗赞扬卢森堡的开放态度，并敦促信友们继续坚持实践这一传统，说道：“福音的精神是一个接纳、向所有人开放的精神。这精神拒绝任何形式的排斥。”

世俗化社会中的教会

关于第二个主题“传教”，教宗强调了教会在日益世俗化社会中的传教使命，强调教会需要在不放弃其核心价值的情况下与时俱进。教宗说，“我们不能在悲哀、听天由命或抱怨愤恨中自我封闭”；教会团体要“充满活力”，始终应对时代的挑战。若要实现这目标，就要做个“福传的教会”。

福音的喜乐

随后，教宗谈到喜乐的主题，称其为“基督信仰不可或缺的一个部分”。教宗提到了在讲话前青年迪奥戈・科斯塔（Diogo Costa）所作的见证，这位青年分享了他去年参加世界青年节的喜乐经验。教宗表示，迪奥戈的喜乐代表著福音的讯息。教宗说：“我们的信仰充满喜乐，它是一个‘舞蹈’，因为我们知道我们是天主的子女，天主是我们的朋友。”

这次聚会是在卢森堡教会热心敬礼“忧者之慰”圣母玛利亚400周年纪念的背景下举行的。为此，教宗在临别之际敦促该国教会团体，说道：“让我们效仿圣母玛利亚的榜样，去安慰并并服事人。”

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