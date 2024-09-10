教宗在帝力拥抱残疾儿童：他们是我们的老师

教宗10日在东帝汶的第一项活动是前往“心灵姐妹”学校探望残疾儿童，修女们和50名儿童以欢乐的歌声迎接教宗。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月10日在东帝汶首都帝力的首项活动，是探访“心灵姐妹”学校的50名残疾儿童。在从圣座使馆到学校的途中，街道上挤满了欢迎教宗的人。修女们和50名儿童以欢乐的歌声迎接教宗，身穿传统服装、戴著小头冠的三名儿童在一位修女的帮助下走向教宗，并赠送给教宗一条东帝汶风格的围巾。

面对这些残疾儿童和修女们，教宗在聚会大厅简短的讲话中提到人类最后的审判。他解释说，在最后审判时，耶稣对一些人说“你们跟我来”，并不是因为你们领受了洗礼或坚振，或者没有说谎、没有偷窃……，而是因为“你们照顾了我”。

教宗将此称为“穷人的圣事”，将其描述为“一种鼓励、建立和加强的爱”。他指出，这就是你们在“这里找到的爱”。

最后，教宗感谢修女们和她们的合作者所做的一切，也感谢男女儿童和青少年，说道：“他们给了我们让天主照顾的见证。是他们教导我们如何让天主照顾我们。他们是我们的老师。为此，谢谢你们。”

教宗随后让人将一个呼呼沈睡的、名叫西尔瓦诺（Silvano）的7岁智障孩童推到他跟前。教宗握著他的手，注视著他，向在场的人们说，“西尔瓦诺教导我们什么？他教导我们要照顾：通过照顾他，我们学会了照顾。就如他让自己被照顾，我们也要学会让自己被他人照顾：让深爱我们的天主照顾我们，让童贞圣母照顾我们，她是我们的母亲”。

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