教宗方济各：教会不容侵犯，必须将罪恶公之于众

在比利时之行的最后一项活动，即在布鲁塞尔举行的弥撒中，教宗再次回顾两天前与性侵受害者的会晤，并严厉谴责侵犯的祸害：“我请求大家：不要掩盖！我请求主教们：不要掩盖！让施虐者接受审判。”

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月29日在布鲁塞尔“博杜安国王”体育场举行弥撒，这是他第46次国际牧灵访问的最后一项活动。教宗引用《马尔谷福音》的一段话，耶稣警告门徒，避免使人跌倒，即不要阻碍弱小者的成长，伤害他们的生命（参阅：谷九38-48）。教宗强调，这些伤害是深刻的，尤其是那些“受虐待、被原本应该照顾他们的人所伤害的弱小者”，这种痛苦和无力感不仅存在于受害者心中，也使他们的家人和团体深受打击。

教宗说：“我听到了他们的声音，感受到了他们作为受害者的痛苦，我在这里再次重申：教会中有所有人的位置，所有人！但我们每个人都将受到审判，而侵犯罪是没有容身之处的，掩盖侵犯的行为也没有容身之处。我请求大家：不要掩盖侵犯罪！我请求主教们：不要掩盖侵犯罪！谴责施虐者，并帮助他们从这种侵犯的病态中康复。罪恶是无法掩盖的：必须将邪恶公之于众，让它为人所知，就像一些受害者勇敢地所做的那样。让施虐者受到审判。无论是平信徒、神父，还是主教，施虐者都必须受到审判。”

直达上天的哀歌

教宗的讲话被掌声打断，反映了在场信众与教宗的共鸣。当教宗提到“唯一的生命之路就是奉献、将人们连结起来的爱”时，掌声再次响起。相反地，自私之路会导致“封闭、隔阂、障碍和丑闻”，阻碍爱德的实施。“自私是可耻的”，它“压迫弱小者，羞辱人的尊严，扼杀穷人的呼声”。教宗说，“这些呼声是圣神活生生的声音，提醒我们自己是谁：我们都是可怜的罪人，所有人都是！而首先就是我自己，那些受侵犯的人是直达上天的哀歌，触动灵魂，使我们感到羞愧，并呼唤我们悔改”。

新真福，耶稣的亚纳

弥撒中，教宗将天主之仆耶稣的亚纳（Anna di Gesù）册封为真福。真福是圣女大德肋撒的亲密合作者，被圣女称为“修会长上的大队长”。亚纳作为大德肋撒的追随者，在当时教会因“痛苦的恶表”而遭受重创时，也是一场伟大改革运动的主角之一。她不仅在西班牙、法国、布鲁塞尔传播福音，还将福音传到了当时被称为西班牙属低地国家。

教宗说：“她与她的同伴们，过著祈祷、劳作和爱德的简朴生活，使许多人重拾信仰，以至于有人将她们在这座城市建立的修院形容为‘精神磁石’。”

教宗指出，亚纳刻意不留下任何著作，因为她专注于实践耶稣的教导。“我们要怀著感恩的心，接纳她为我们留下的女性圣德榜样，既柔和又坚定，充满了开放、共融和见证的精神。”

弥撒结束时，梅赫伦-布鲁塞尔总主教若瑟·德其素（Jozef De Kesel）向教宗表达了感激之词，表示教宗作为“牧者、兄弟和朋友”来到这里，为的是“重燃来自耶稣的希望之火”。当天约有4万人参加礼仪。

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