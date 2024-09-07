教宗礼节性拜会巴布亚新几内亚总督

教宗方济各9月7日上午礼节性拜会了巴布亚新几内亚总督达达埃，并在贵宾簿上留言。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各在巴布亚新几内亚牧灵访问的正式行程于9月7日周六展开。他在圣座使馆私下主持了弥撒后，前往总督府礼节性拜会该国总督鲍勃·达达埃（Bob Bofend Dadae）。

当地时间上午9点48分，教宗在总督府大门前受到总督的欢迎。那是一栋19世纪的建筑物，英国殖民者以澳大利亚农场的风格兴建而成。教宗旋即在贵宾簿上签字留念，并留言道：「我很高兴能与巴布亚新几内亚人民相遇，祝愿贵国人民始终在祈祷内找到光明与力量，在正义与和平的道路上携手前行。」

接著，教宗与总督合影留念，举行不公开会晤，之后双方交换了礼物。教宗送给总督的是一枚本次旅行的纪念徽章，背面的正中间是圣母站著抱圣婴，周围是教宗此行访问的四个国家的象征图案。巴布亚新几内亚的象征图案是一只天堂鸟，该国国旗上也有天堂鸟。

达达埃总督于2017年当选，已婚并育有四名儿女。

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