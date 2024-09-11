教宗在帝力接见耶稣会士

教宗方济各在圣座驻东帝汶大使馆接见了41位来自亚洲不同地区的耶稣会士，和他们就本土化等主题谈论了近45分钟。这是教宗在此次国际牧灵访问之旅中，第二次与耶稣会士们会面。从东帝汶印尼占领时期起就在当地服务的若翰神父也在场，教宗向这位103岁的葡萄牙籍会士致以拥抱和感谢。

（梵蒂冈新闻网）9月10日上午，教宗方济各在东帝汶帝力圣母无染原罪主教座堂与神职人员会晤后，便立刻赶往圣座驻东帝汶大使馆。41位耶稣会士在使馆内等候著教宗，教宗一进入使馆大厅就立即与103岁的同会弟兄若翰（João Felgueiras）神父拥抱致意。若翰是全球最年长的三位耶稣会士之一。

若翰神父的见证

从东帝汶印尼占领时期起，若翰神父就在该国服务，他从未离开过这个国家和它的人民，尽管在最艰难的时期也是如此。教宗对这位葡萄牙籍会士公开表达了敬意。圣父早已知悉这位同会弟兄的临在，因此他刚进门便径直走向若翰：“教宗向他表示感谢并拥抱了他。若翰神父十分感动”，《公教文明》主编、教宗亚太四国之旅的随从人员习努诺（Nuno da Silva Gonçalves）神父向梵蒂冈媒体讲述道。

第二次与同会弟兄会面

这是教宗继9月4日在雅加达与200名耶稣会士会面后，第二次和同会弟兄会晤。下一次会晤将于9月12日在新加坡的“圣方济各·沙勿略”退省中心举行。10日上午，包括8名初学生在内的41位耶稣会士来到位于东帝汶首都的圣座大使馆，他们来自不同地区，但在东帝汶居住和活动。

国际化的团体

“这些会晤常常是在一片如家庭般亲切的氛围下进行”，习努诺神父继续说道。在教宗面前的是一个“非常国际化的团体”。他们是来自越南、马来西亚和菲律宾的耶稣会士。“这一多元化的团体从事著不同的服务，例如教育年轻人或在教师培训机构工作。他们认为这些工作和在堂区带领神操活动同等重要”。

近一小时的会谈

会谈持续了将近45分钟，提问、回答、倾诉和逗趣交替其间。习努诺神父强调道，话题“始终围绕耶稣会士们的生活”，以及“教宗如何看待耶稣会士在世界各地的工作。他们还谈到了一些普世主题，例如对社会公义的努力、教会的社会训导及其重要性”。

本土化的重要性

习努诺神父特别解释道，圣父“谈及福音和文化时，强调了本土化的价值。也就是说，福音必须本土化，文化必须受福传”。教宗在东帝汶反复提到这一主题，这也是他该国之旅的座右铭“让你们的信仰成为你们的文化”的核心内容。

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