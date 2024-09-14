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Pope Francis speaks with journalists aboard the return flight from Singapore Pope Francis speaks with journalists aboard the return flight from Singapore  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)
教宗
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教宗机上记者会：我非常渴望访问中国，这是一个伟大的国家！

教宗方济各结束亚太四国访问，乘飞机从新加坡返回罗马。途中教宗依照惯例回答记者们的提问，谈及诸多热点议题。

（梵蒂冈新闻网）在从新加坡返回罗马的座机上，教宗方济各回答同行记者的提问，谈及平民被杀的悲剧。关于美国大选，教宗表示，在哈里斯和特朗普之间，每个人都应凭良心选择。同时，他积极评价中梵协议，相信对于教会来说中国是一个承诺和希望。

渴望访问中国

在返程途中，记者斯蒂凡妮·法拉斯卡（Stefania Falasca）询问教宗，关于中梵在促进和平方面的合作空间，以及对中梵主教任命协议的看法。教宗回答说：“我对与中国的对话感到满意，成果是好的，关于主教任命的工作也是本著良好意愿进行的。为此，我从国务院听说了事情的进展情况：我很高兴。另一件事是中国：对我来说，中国是一个‘愿望’，因为我非常渴望访问中国，这是一个伟大的国家；我敬仰中国，尊重中国。它是一个有著千年文化的国家，它的对话能力和相互理解的能力超越了不同的政治体系。我相信对于教会来说中国是一个承诺和希望。合作是可以实现的，尤其是在冲突问题上。目前，祖皮枢机主教在这方面做了很多努力，他也与中国保持著联系。”

美国大选

美国记者关于即将到来的美国大选，询问教宗“对于天主教选民来说该如何选择？一位候选人支持堕胎，而另一位候选人想驱逐1100万移民”。教宗指出：“两者都违背了生命：无论是驱逐移民，还是杀害未出生的孩子。我无法为美国人做决定，我不是美国人，也不会去那里投票，但我要明确一点：驱逐移民，不给移民工作机会，不接纳移民，这是一种罪，是严重的罪。移民是一项权利，这个权利早在《旧约圣经》中就提到过。我们不能忘记‘外邦人、孤儿和寡妇’。至于堕胎，科学表明，从受孕一个月起，胎儿已经具备所有的器官。堕胎就是杀害一个人。不管你喜不喜欢这个说法，但这就是谋杀。教会不是因为不允许堕胎而封闭的：教会不允许堕胎是因为堕胎是杀人，是谋杀”。

关于“在道德上是否允许天主教徒投票给支持堕胎的候选人”，教宗表示，“在政治道德中，通常认为不投票是不好的，是错误的：你必须投票。你应该选择较小的恶。哪个是较小的恶，是那位女士还是那位先生？我不知道，每个人都应该凭良心去思考并作出选择。”

亚太四国访问的回忆

在此次访问中，教宗方济各先后造访了印尼、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡，传递了有关和平、社会正义与团结的讯息。在新加坡，教宗对该国的“发达、干净、礼貌和丰富的跨宗教文化”表示赞赏，称他参加的跨宗教会议是“兄弟情谊的典范”。在东帝汶，教宗被当地蓬勃的生命力和众多孩子所感动，借用“鳄鱼”的比喻，警告外来思想可能破坏当地的社会和谐。关于印尼的民主奋斗，以及财富分配不均的问题，教宗强调“这是发展中国家普遍存在的问题”，“听取教会的社会训导很重要”，“社会各界之间必须进行沟通”。最后，在巴布亚新几内亚，教宗对其艺术的发展和传教士们在偏远地区的奉献精神印象深刻。

加沙冲突

意大利记者关于加沙冲突向教宗提问，教宗表示，他非常关注战争的局势，每天“都给加沙打电话，联系加沙的堂区”。教宗强调，“兄弟情谊比杀害兄弟更重要。最终，赢得战争的人将会发现一场巨大的失败” 。最后教宗表示，“非常感谢约旦国王所做的一切。他是一个爱好和平的人，正在努力实现和平”。截止目前，加沙的遇难者已超过41,000人。

法国皮埃尔神父

近来，法国已故神父即厄玛乌慈善组织的创始人皮埃尔（Abbé Pierre）被指控性侵犯，他曾多年被评为法国人最喜爱的人物。法国《世界报》记者关于这个话题向教宗提问。教宗表示：“皮埃尔神父做了那么多好事，你却发现这个人是个丑陋的罪人。这就是我们人性的处境。公开的罪恶是公开的，必须受到谴责。对于这些事情，我们必须坦诚，不应该隐藏。反对虐待是我们所有人都必须做的事情：但不仅仅是反对性虐待，还要反对各种虐待，例如社会虐待、教育虐待、改变人们的心态、剥夺他们的自由等等。在我看来，虐待是一种恶魔，因为各种虐待都会摧毁人的尊严，各种虐待都试图摧毁我们所有人的样貌：天主的肖像。”

此外，教宗还谈及气候变化、移民、堕胎、废除死刑等议题，关于他的祖国阿根廷，教宗表示他有意愿访问祖国，但是尚未作出最终的决定。

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2024 September 14, 12:01

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