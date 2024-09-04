教宗接见在印尼的耶稣会同会弟兄

教宗方济各在印尼牧灵之旅的第二天，在雅加达的圣座大使馆与他的同会弟兄们会晤。圣座文化教育部副秘书长习安东神父简要地讲述了这次与教宗的相聚。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各在印尼访问的第二天，即9月3日当地时间上午11点30分，在雅加达的圣座大使馆与他的二百位同会弟兄会晤。按照惯例，教宗在每次的国际牧灵访问中都会私下与同会的耶稣会士会晤，此次会晤时长大约一个小时。期间，教宗也回答了会士们的几个问题。会晤结束后，圣座文化教育部副秘书长习安东（Antonio Spadaro）神父接受本新闻网的采访，简要地讲述了此次会晤的情况。

习安东神父表示，此次会晤温暖而亲切。他说:“教宗始终在轻松的气氛中，他有宾至如归的感受。”教宗看到眼前如此多的年轻的同会会士表示出惊讶与喜悦之情。

习安东神父说，期间，教宗谈到了耶稣会以及辨别与祈祷的重要性。最年轻的那一批会士向教宗提出了哪里找得到时间祈祷的问题，教宗则与他们分享了一些轶事。所有的话题都与其它在印尼的重要议题交织在一起，“例如，他积极倡导的宗教间对话或信仰本地化”。

教宗此次亚太四国牧灵访问的行程中，将会有另外两次与耶稣会士的会晤，一次是在东帝汶，最后是在新加坡。

教宗与耶稣会士会晤的完整记录通常会在他返回罗马几周后，发表在耶稣会主办的《公教文明》期刊上。

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