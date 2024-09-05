《伊斯蒂克拉尔宣言》：信徒们应致力于促进和平与对话

在雅加达伊斯蒂克拉尔清真寺举行的宗教间会议上，教宗和大伊玛目共同签署了一份联合声明。该声明强调所有信徒反对暴力的承诺以及宗教在促进和平与和谐方面的作用。

（梵蒂冈新闻网）我们的世界正面临两大严重危机：“非人性化和气候变化”。《2024年伊斯蒂克拉尔联合声明》便是基于这一考量，由教宗方济各和大伊玛目纳萨鲁丁·乌马尔(Nasaruddin Umar)教授在雅加达大清真寺的宗教间会议上共同签署。在声明中，令人痛惜地指出“宗教常常被利用”，在这个日益暴力的世界中给许多人带来苦难。因此，声明重申，宗教的作用应该是“促进和捍卫每个人类生命的尊严”，而非相反。同时，声明也谴责对受造物、即“我们的共同家园”的滥用，带来了“自然灾害等毁灭性后果”和全球变暖，致使环境危机成为“各民族和谐共处的障碍”。

宗教对当代危机的回应

因此，《宣言》指出，通过共同努力，宗教能够对当今严重危机作出回应。双方强调，印度尼西亚的“建国五项原则”这一哲学原则可以提供贡献。教宗和大伊玛目呼吁将宗教价值观“导向促进尊重、尊严、怜悯、和解和手足情谊的文化，以克服非人性化和环境破坏”。文件中写道，宗教领袖肩负著一项特殊的任务，他们必须为人类的福祉而共同努力。

日益重视宗教间对话

《伊斯蒂克拉尔联合声明》指出，“鉴于全球是一个人类大家庭，宗教间对话应被视为解决地方、区域和国际冲突的有效工具，尤其是那些由滥用宗教引起的冲突。”声明最后呼吁所有善心人士“维护生态系统的完整性”，将继承的资源传递给子孙后代。

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