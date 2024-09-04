教宗在印尼：遏止极端主义及不宽容，和平是正义的果实

教宗方济各在印尼雅加达发表了他此行的首篇正式讲话，向国家当局强调，务必应对失衡及不宽容的偏移现象，放眼于和谐社会的建设，并坚信和平始终是「正义的果实」。

（梵蒂冈新闻网）不同文化和意识形态之间「睿智而细微的平衡」；和谐、平等，以及对基本人权的尊重都写在印尼宪法中，在其序言里两次提到天主和需要天主降福的需求。教宗方济各9月4日在印度尼西亚牧灵访问的首篇讲话中开门见山提出这些观点，强调印尼的建国价值与他第45次牧灵访问的格言之间的关联性。教宗本次访问的格言是「信仰、友爱、怜悯」。他敦促遏止「极端主义和不宽容」，信仰应当懂得对话，而非操纵人心、助长分裂与仇恨。

沉浸在这片土地的美妙中

教宗方济各9月3日抵达印尼后，访问的正式行程于隔天4日展开。当天上午，他先是在圣座使馆私下举行了弥撒，然后乘车前往总统府参加欢迎仪式，礼节性拜会印尼总统佐科·维多多（Joko Widodo）。在总统府前的庭院，三军仪仗队和许多身穿传统服饰的男女及儿童列队迎接教宗，现场一片喜气洋洋。军乐队先后演奏了梵蒂冈和印尼两国国歌，接著教宗在国家元首的陪同下进入总统府内，在贵宾簿上签字留言。他写道：「沉浸在这片土地的美妙中、在不同文化与宗教相遇及对话之地，我祝愿印尼人民在信仰、友爱和怜悯上日益成长。愿天主降福印尼！」

平等与尊重人权

随后，教宗与大约300名政府、公民社会和外交使团代表举行会晤并发表讲话。他对印尼深表赞赏，形容该国有如一幅镶嵌画，其中的各部分彼此取得平衡，为「均衡的社会架构」而努力，当地教会也不断作出贡献。

「这是个托付给所有人的手工活，但特别托付给政治行动。政治行动的目标是和谐、平等、尊重人权、可持续发展、团结互助、追求和平，无论是在社会内部，还是与其他民族和国家。」

信仰受操纵

教宗表示，在当今世界「阻碍普世友爱发展的种种趋势」下，印尼则树立了好榜样。阻碍友爱发展的趋势之一是操纵对天主的信仰，非但没有把信仰用来「建设和平、共融、对话、尊重、合作、友爱」，反倒把它用在助长分裂及仇恨上。

「我们在多个地区看到暴力冲突的兴起，它们往往源自于缺乏互相尊重和宽容意愿，不惜一切代价要让自己的利益、立场或片面历史叙述占上风。这也给很多地方的全体百姓制造了无止境的苦难，以及真正的血腥战争。」

儿孙满堂的印尼

教宗表示，印尼为世界树立的另一个榜样是其高出生率：每个家庭有「三、四或五个孩子」，一步步向前迈进。然而，在世界其他地区，解决失衡问题的方法却是「限制出生，限制一个国家的最大财富」。在某些情况下，做出这种政治选择的地方，也没有「实际且有远见的承诺来建设社会正义」。

「这是因为一大部分的人被遗留在边缘地区，他们既没有办法过上体面的生活，也无力自保，应付不了严重且不停加剧的社会失衡。严峻的冲突一触即发。」

教宗最后期许那些管理公共事务的人坚信「和平是正义的果实」，永远在此信念的激励下做事，因为「只有在每个人都不只为自己的利益、自己的愿景而努力，却著眼于众人的福祉，搭建桥梁，推动和睦与协作，集结众人之力击溃各种形式的道德、经济、社会悲惨情况，并促进和平与融洽时」，才能达成和谐。

教宗结束讲话时，现场响起热烈的掌声。他在众人的欢呼声中离开总统府。

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