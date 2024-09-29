教宗在比利时突访守夜青年：你们要勇往直前并发出声响

教宗再次跳脱原定计划，在与耶稣会士会面后，前往布鲁塞尔展览馆，问候了参加守夜活动的年轻人。在歌声中，教宗受到了热烈的欢迎。教宗鼓励道：“年轻人要发出声响，记得帮助他人，不要忘记祈祷。”活动期间，教宗还在舞台上祝福了一名新生儿，并与艺术家和组织者一起自拍。

（梵蒂冈新闻网）当布鲁塞尔展览馆（Brussels Expo）的舞台上宣布“教宗方济各要来我们这里”的这个消息时，现场爆发出一阵欢呼。9月28日晚上，教宗结束与比利时和邻近国家的约百名耶稣会士的会面后，决定前往布鲁塞尔展览馆，那里聚集了约6千名正在参加守夜活动的青年人。

这是一场充满兄弟友爱的盛会，名为“希望正在发生”（Hope Happening），它几乎像是一个迷你世青节。由于教宗此行在比利时的最后一项活动是于29日主日上午在博杜安国王体育场举行弥撒圣祭，因此很多人周六晚上就聚集在体育场附近的展览馆里，一起歌唱、跳舞、祈祷，并在室内“露营”过夜。

教宗的到来

来自比利时及邻近国家的参加者们，不仅有年轻人，还有家庭、新生儿、神父、修女及带著旗帜与标语的朝圣团，他们原以为要等到主日早上才能见到教宗。然而，在周六晚上8点40分，随著一首青年活动的必备曲目《耶稣基督万世巨星》（Jesus Christ Superstar）音乐响起，舞台上的黑色幕布被拉开，在烟雾、紫色灯光和两个巨大的霓虹十字架中，坐在轮椅上教宗出现在众人眼前。青年们举起手机，打开手电筒，挥舞著比利时国旗和梵蒂冈国旗，掌声雷动。教宗接著坐上一张白色的椅子，一名年轻人用意大利语对他说：“先自拍！”随后，教宗看向越来越靠近护栏的人群，举手问候，并简单地说了声：“晚上好！”教宗与大家之间的对话便如此展开。

你们要发出声响！

教宗说：“我问你们一个问题，你们知道年轻人做什么吗？我来告诉你：年轻人发出声响！”教宗模仿了坐著不动的姿势，接著说：“如果你看到一个年轻人这样，那会很无趣。这个年轻人不再青春。我给你们一个建议：勇往直前，发出声响，永远记住天主，并且是透过祈祷来保持这份记忆。”

绝不要居高临下看人

就当大家以为教宗的发言已经结束时，教宗打断了掌声，给出了另一个建议：“我拜托你们，要帮助他人。我跟你们说一件事，问你们一个问题：从高处俯视他人，这样好吗？”青年们答道：“不好。”教宗接著说：“但在一种情况下，你可以俯视他人。你们知道是什么情况吗？只有当你要搀扶那个人站起来的时候，才能这么做。”

那名新生儿，却是最大的

教宗从舞台中央指向一位母亲怀中的婴儿：“你们看到那边的那一个吗？他是你们当中最大的，因为耶稣告诉我们，最大的就是成为小孩子的人。”掌声再次响起，这次是为了那个小婴儿。教宗最后说：“不要停止祈祷。我现在降福你们。我们明天再见。”

向人群致意

随后，年轻的妈妈带著新生儿走到教宗身边，教宗祝福了这个婴儿，这个婴儿也成为了当晚活动的主角。接著，教宗在这一天的尾声，向大家致以最后的问候，这一天以一个意外的惊喜作为结束。

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