教宗公开接见：对抗魔鬼的诱惑，耶稣与我们同在

教宗方济各在周三公开接见活动中，继续关于圣神的要理讲授系列，这一次谈论魔鬼的诱惑。教宗提醒我们，尽管撒旦试图分散我们的注意力，诱惑我们，但上主使我们能摆脱牠的诡计和欺骗。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月25日上午在圣伯多禄广场主持周三公开接见活动，继续关于圣神的要理讲授。这一次，教宗谈论魔鬼和牠透过科技及迷信对今日世界的诱惑。教宗提到耶稣受到的试探，祂“被圣神领往旷野，为受魔鬼的试探”（玛四1）。教宗强调，我们是在圣神的扶持下与魔鬼作战。魔鬼必须被驱逐，不可与之交谈。

魔鬼渗入迷信行为

耶稣进入旷野，“顺从圣神的启迪”，在那里摆脱撒旦，然后“因圣神的德能”回到加里肋亚（路四14）。祂在那里治好病人并使“附魔的人获释放”。祂“摆脱了撒旦”，向反对祂的人说：“如果我仗赖天主的神驱魔，那么，天主的国己经来到你们中间了。”（玛十二28）

教宗借此谈到今天的情况说，“在某种文化层面”认为魔鬼“并不存在”，牠只是“集体无意识或精神错乱的象征”，是“一种隐喻”。然而，实际上正如夏尔·波德莱尔（Charles Baudelaire）所指出的，“最狡猾的魔鬼乃是让人相信牠不存在”。

“魔鬼诡计多端：牠让我们相信牠不存在，这样牠就主宰一切。牠很狡猾。我们这个科技化和世俗化的世界充斥著巫师、通灵术、召魂术、占星家、卖咒语和护身符的人，不幸的是，还有地地道道的撒旦教派。魔鬼被赶出门外，却又重新进来，是从窗户进来。牠被信仰驱逐，却又以迷信的面目重新进入。如果你迷信，你就会无意识地与魔鬼交谈。但你不可与魔鬼交谈。”

现代技术，魔鬼的机会

耶稣在十字架上“永远战胜了‘世界的元首’（若十二31）”，正如圣凯撒利亚（San Cesario di Arles）所说的那样，魔鬼“是一条拴著铁链的狗，牠无法咬到任何人，除非有人去冒险，接近牠……牠能狂吠、能逼迫人，但不能咬人，除非有人愿意让牠咬”。

“与魔鬼不能交谈。你应赶走牠，与牠拉开距离。我们所有人，每个人都有过这样的经验，魔鬼如何用一些抗拒十诫的诱惑走近我们。当我们听到这样的话时，要停下来，保持距离！不要接近拴著铁链的狗。”

网路色情，一种残暴

教宗警告说，今天有许多途径为魔鬼提供机会。例如“现代技术”，其许多正面资源值得赞赏，但它“也提供无数的方式‘为魔鬼提供机会’，许多人跌倒”。例如“网路色情，其背后有一个极繁荣的市场：这我们都知道。魔鬼就在那里下功夫。这是一个流传极广的现象，基督徒必须提防并强烈抵拒。这是因为任何一部手机都接触到这种残暴、这种魔鬼的语言：网路色情就流传开了” 。

警醒，不给魔鬼任何机会

教宗指出，如果魔鬼“存在并活跃于某些极端的形式，以及邪恶的‘非人性’现象中”，“在个别情况下”，我们无法肯定地说“就是牠”，“因为我们无法精确地知道牠要做什么，以及我们自己的恶行从何时开始”。因此，“教会在驱魔时非常谨慎、非常严格，与某些电影中不幸发生的情况不同”。相反地，在圣人和有很大信德的信徒生活中，“魔鬼被迫现身”，因为“与这黑暗现实的搏斗”显示出来了。

“与恶神的搏斗必胜，正如耶稣在旷野赢得这场搏斗那样：祂依靠的是天主的话：“经上记载。”祂三次这样回答试探者。你们可看到耶稣不与魔鬼交谈，祂从不与魔鬼交谈。祂不是驱逐牠，就是谴责牠，但从不对话。在沙漠中，祂不是以自己的话语，而是以天主圣言来回应。弟兄姊妹们，绝不可与魔鬼对话；当牠带著试探的口气来说：‘但这样不错，那样也很好’，你要停下！举心仰望上主，恳求圣母并把魔鬼赶出去，就像耶稣教导我们把牠赶走那样。”

教宗补充道，为迎战魔鬼，圣伯多禄提示我们“要节制，要醒寤，因为，你们的仇敌魔鬼，如同咆哮的狮子巡游，寻找可吞食的人”（伯前五8）；圣保禄宗徒则叮嘱我们：“不可给魔鬼留有余地。”（弗四27）

基督的胜利

教宗最后表示，“意识到魔鬼在历史中的行动”无须成为气馁的理由，我们要怀著“信赖”和“安全感”坚信“上主与我同在”。我们必须牢记，“基督战胜了魔鬼，并赐予我们圣神，使祂的胜利成为我们的胜利”。

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