教宗与同机的记者们：这是我最长的旅行，感谢陪伴

教宗方济各在前往印度尼西亚的途中与同机的记者们见面。他收到了许多礼物，其中一件是来自中国、可追溯到公元5世纪的石碑复制品。另外两件礼物与难民的悲剧相关。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各在前往亚太四国访问的第一站雅加达的飞行途中，逐一问候了同行的约80位记者。他来到座机的最后一排，拿起话筒向他们说：“我感谢你们参与这次旅行。感谢你们的陪伴，我想这是我进行的最长的一次旅行。”同机的记者们也对教宗表示感谢，纷纷将信件和礼物交在他手里。

来自中国的礼物

一位女记者送给教宗一份来自中国的礼物，即一块公元635年的西安石碑的复制品，上面刻有一位传教士在这个地大物博的亚洲国家宣扬福音的字句。这位传教士从波斯来到中国，即当时的“大秦”传播福音的喜讯。教宗收下礼物，紧握手中，这是他热爱中国的再次表达。

教宗最后感谢同机的记者们陪伴他这次跨越亚洲和太平洋、几乎长达33000公里的朝圣之旅。

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