教宗敦促修女们：迈出关键步伐，跟随基督

教宗方济各鼓励那些在罗马参加修会大会的修女们，「迈出关键步伐，跟随基督」，并指出童贞荣福玛利亚的榜样。

（梵蒂冈新闻网）迈出关键步伐，跟随基督，并聆听祂的声音。教宗方济各9月19日在梵蒂冈接见耶稣圣心和圣母圣心会，以及救主会修女，如此劝勉了她们。这些修女目前正在罗马参加修会大会。

教宗对她们说：「妳们就像门徒们那样，蒙召聆听耶稣的声音，在妳们的默观中予以加深，好能活出并宣讲天主降生成人的爱，尤其要透过服务最有需要的人，以及圣体圣事和赔补祈祷来这么做。」

教宗鼓励她们「忠信且温顺地跟随基督，传扬她们修会灵性与历史的遗产」。唯有如此，她们才能得到「常新的泉源，使其神恩在当下的人类历史时刻闪耀光芒」。

跟随基督

为此，教宗邀请修女们细心聆听天主的圣意，并且「迈出关键步伐，跟随基督」。这不仅需要「学习信理」，更要「踏上人生的旅途」。

圣父教宗向修女们保证他的关怀与祈祷。「愿她们能在福音价值的启发和支持下，进行分辨，从而更新自己」；愿她们「愈加渴望与耶稣生活在一起，而且永远忠于创会神恩」。

祈祷的必要性

圣父教宗期勉修女们「停下来祈祷一段时间，特别是在修会大会期间」。

教宗表示，「最后晚餐厅」是「圣神的火焰炽热燃烧」的地方。「妳们将能从那里重新出发，以祂的爱火点燃世界，为有需要的人服务，让灰心丧志的人重燃希望」。

荣福玛利亚的芳表

圣母玛利亚以她的榜样教导了我们。教宗总结道：「我最后想要谈谈圣母的一大特质：她从不夸耀自己，却总是彰显耶稣。『祂无论吩咐你们什么，你们就做什么。』（若二5）这就是圣母：她永远指向耶稣，从不指向她自己。」

会晤结束之际，教宗向来访的修女们表示感谢，并为她们颁赐宗座降福。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html