教宗接见“罗马和平”运动青年：爱德与服事革命的带动人

教宗方济各接见了“罗马和平”国际公教学生运动的代表团，以《生活的基督》宗座劝谕的话鼓励他们，并勉励他们推动“全球公民意识”和“地方范围的行动”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月20日上午接见了“罗马和平”（Pax Romana）国际公教学生运动的代表团，赞许这个组织“在天主教信仰及其世界观”的鼓励下，为“推动社会正义和人类整体发展”作出的努力。“罗马和平”组织于1921年在瑞士弗里堡成立。

带动变革的青年

教宗首先回顾了2018年以青年为题的世界主教会议，当时的青年受到鼓励，成为爱德与服事的革命的带动人（《生活的基督》宗座劝谕，174号）。

“你们的临在、你们的活动，无论在学术环境、工作场所或城市街头，都是为了达成这个目标，努力建设一个更有同情心、更和谐、更友爱的世界。”

全球公民和地方范围的行动

教宗提到，“罗马和平”国际公教学生运动“基于福音见证和教会的社会训导”，在法国、泰国和肯尼亚从事的教育和培育工作就是一个典范。教宗说，这些工作具有双重目的，一方面能推动“全球公民意识”，另一方面鼓励“地方范围的行动”。

如此一来，“罗马和平”运动才会是深化及了解“当今时代最迫切的社会问题”的前驱，让青年“在自己的团体推动有效的改变，进而作为福音的酵母，为人服务”。

聆听、参与、对话

教宗的讲话也涉及本届以同道偕行为题的世界主教会议，鼓励在场青年“作为个人和团体”，参与“教会的同道偕行进程”。在这个进程中帮助他们向前迈进的是，“共同的行程、聆听、参与和致力于有分辨能力的对话，以及留意圣神的温馨声音”。

“我也鼓励你们迎接即将到来的2025圣年庆祝活动，将其视为与整个教会团结，进行个人更新与灵性充实的特别时机。”

我们都是朝圣者，依靠耶稣的力量

教宗解释道，圣门是禧年的象征，它“提醒我们，我们都是朝圣者，都在旅途中，一起蒙召与上主耶稣更密切结合，并获得祂恩宠的力量。这力量改变我们的生活和我们所生活的世界”。

为和平、和谐及正义而努力

因此，教宗祝愿这个运动的青年成员，让这次会晤成为“新灵感的泉源”，为“缔造和平、和谐共处、追求正义、维护人权、实践慈悲，从而在世上扩展天主的国”而努力（同上，168号）。最后，教宗将在场的人托付于圣母玛利亚和真福弗拉萨蒂（Pier Giorgio Frassati）的转祷。

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