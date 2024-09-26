教宗开始卢森堡和比利时的使徒之旅

教宗方济各展开了第46次国际使徒之旅，已经抵达卢森堡。当天晚上他要前往比利时。离开梵蒂冈前，教宗会晤了一些无家可归者。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月26日上午大约10点抵达卢森堡芬德尔机场，展开他任内的第46次国际牧灵之旅。除了卢森堡外，他还要访问比利时。卢森堡大公到机场欢迎教宗，欢迎仪式在机场的贵宾厅举行，并演奏了两国国歌。上百名青年也到机场欢迎，教宗离开机场前问候了他们，并与他们当中的几位交谈了几句。

会晤无家可归者

教宗于当天早晨8点29分乘坐意大利航空公司的专机从罗马达芬奇机场起飞，途中问候了同机的64名记者。梵蒂冈新闻室表示，如往常那样，教宗启程前在圣玛尔大之家会见了大约10名无家可归者，其中男女都有。这些人“在圣伯多禄广场的柱廊下或附近的街道过夜”。

当天行程

教宗抵达卢森堡后，上午前往大公府礼节性拜会大公，随后会晤首相，大约11点50分在环形市政厅（Cercle Cité）会见当局、公民社会和外交使团，届时教宗将发表此行的首篇讲话。下午，教宗则在卢森堡圣母主教座堂与当地天主教团体见面，将发表第二篇讲话。傍晚6点过后，教宗将告别这个大公国，前往比利时，在那里将逗留到9月29日主日。

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