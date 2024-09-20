教宗：为重建人与万物之间的和谐，需要生态皈依

教宗接见「愿祢受赞颂」高等培育中心成员，指出通过「愿祢受赞颂庄园」达成的目标。愿祢受赞颂庄园是新架设的葡萄园，也用于培训出身清苦的人。

（梵蒂冈新闻网）「愿祢受赞颂」高等培育中心的任务是要「照料并守护造物主托付给我们的一切，以恢复人类大家庭与受造界之间良好且富有成效的关系」。教宗方济各9月19日接见该中心成员，在讲话中强调了这个重点。该中心由教宗于2023年2月份创立，是个兼顾科研、教育和社会工作的机构，依循《愿祢受赞颂》通谕的中心思想，旨在照料我们「共同的家园」。

愿祢受赞颂庄园的成就

教宗感谢该中心的合作者投入这项新计划，特别提到中心主任巴乔（Fabio Baggio）神父的诠释，即这个计划的宗旨是要落实《愿祢受赞颂》通谕的原则。

教宗进一步解释说：「我想到要实现一个有形可见的思想、架构和行动模型，取名为『愿祢受赞颂庄园』（Borgo Laudato si’）。」教宗指的是冈道尔夫堡夏宫的55公顷土地，其中35公顷是风景秀丽的教宗花园、20公顷是田地、农场、温室和服务设施。教宗说，那个「空间适合容纳这种『工作坊』，在那里体验培育内容」。

如此体验也通过一系列园艺和绿植养护的培训课程来进行。10名出身清苦的学员参与了课程，他们当中有移民、难民、残疾人、刑满释放人员、暴力受害者、青年和失业者。

促进整体生态

愿祢受赞颂庄园这个项目，得益于「层级很高的国内和国际专家」的支援，依循三条「主要指导路线」前行，分别是：第一、整体生态的全面教育；第二、循环且有生产力的经济；第三、环境的可持续发展。

教宗强调，这是「一个复杂且多面体的项目，涉及整体生态的方方面面」，其定位在于农业、可持续性和多元化，并且「在尊重生态系统和生物多样性的基础建设、灌溉系统，以及农业科技发展上加以投资」。

具体落实《愿祢受赞颂》的原则

教宗在介绍这个项目的最新发展时，谈到了最近架设的葡萄园，称之为「传统与创新的综合体」，实在是「庄园农场的品牌」。在这机会上，不乏行业专家的协助，因为该项目「愿以卓越超群为目标」。

教宗表示，「很重要的是，不要留在中等位置，因为中等会走向平庸」。我们要「始终以卓越超群为目标」。

谈到庄园的最新进展，教宗指出那里需要大量的劳动力。这个因素再次肯定了教宗的期许，即重建人与万物之间的和谐。

教宗最后再次感谢该项目的合作者，祝福他们的工作，并重申他相信这个项目能「充分体现出他在《愿祢受赞颂》通谕和《请赞颂天主》宗座劝谕中想要强调的整体生态原则」。

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