教宗方济各告别印尼，前往巴布亚新几内亚

教宗乘坐印尼航空公司的专机，于当地时间上午10点37分离开雅加达国际机场。预计6个小时后抵达莫尔斯比港。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于9月6日上午当地时间10点37分乘印尼航空公司的专机离开雅加达，前往这次亚太四国访问的第二站巴布亚新几内亚。教宗当天早晨举行了私人弥撒后，便离开圣座驻雅加达使馆前往飞机场。沿途中，许多青年和抱著孩子的母亲们向他热情地挥手告别。

来到苏卡诺-哈达国际机场后，印尼政府代表团已在那里迎候，站在仪仗队一旁的宗教事务部部长库马斯（Yaqut Cholil Qoumas）问候教宗，感谢教宗的来访。苏哈约（Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo）枢机也前来机场欢送教宗。教宗坐著轮椅降福了走近向他鞠躬的人。

专机起飞后，教宗拍发电报给印尼总统维多多（Joko Widodo），对他在这几天中受到的“协助和众多的友爱举动”，向印尼当局和该国全体人民深表感激之情。教宗表示，必会怀著深情记得这个国家，并祈求天主予以丰沛的降福。

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