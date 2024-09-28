教宗接见鲁汶大学教员：扩展边界、寻求真理

教宗方济各会见了鲁汶天主教大学的教员们，敦促他们成为急切寻求真理的人，创造包容、怜悯、关注最弱小者的空间。

（梵蒂冈新闻网）“拓宽知识的边界！这并非要增加概念和理论，而是让学术和文化培育成为一个活跃的空间，了解生活并向生活发言”。这是教宗方济各交给鲁汶天主教大学的一项任务。这所大学是世界上最古老的天主教学府，2025年将庆祝创校6百周年。教宗于9月27日下午接见了荷语鲁汶天主教大学的教员们，两位校长和校监，以及民政当局都在场欢迎。

教宗应邀在贵宾簿上留言，他写道：“愿这所古老且伟大的学府永远培养向真理敞开心智的人，使他们能解读时代的征兆，并献身于文明生活的崇高事业。不可忘记：事实超越理念、整体高于局部、团结胜过冲突、时间大于空间。”

荷语鲁汶大学的校长泽尔斯（Luc Sels）先向教宗致词，并介绍了这所高等学府的概况。接著，放映了一段关于协助难民的视频，以及几位难民见证的视频。

大学在世界上成为敞开的窗口

教宗在讲话中首先强调，大学的首要任务是“提供一种全人培育，使人得到所需的工具来解读时下和规划未来”，因为文化培育不应成为“自身目的”，高等学府也不能成为“沙漠中的殿堂”，因其特性应是“创造的空间”，产生“文化”和“思想”，并推动“寻求真理的热情、为人类进步服务”。此外，大学也应是“向今日世界敞开的窗口”。

文化应为人类服务

说到这里，教宗感谢鲁汶天主教大学拓展边界、接纳被迫离开故土的移民。看到目前的情况，教宗指出“当有人呼吁强化边界时”，鲁汶的大学团体却“扩大”了边界，接纳“受苦的人，帮助他们学习和成长”。

“所需要的是：一种能扩展边界的文化，而不是‘各立山头’的文化，你们不是主张各立山头者，谢谢！同时，也不可将自己凌驾于他人之上，相反地，要在世界的面团中，将好的酵母带入，为人类的福祉作出贡献。这项任务，这个‘更大的希望’，就交托给你们了！”

天主教大学的使命

谈到天主教大学，教宗提到《真理的喜乐》宗座宪令有关教会大学和学院的训导，那就是它们“蒙召‘带来耶稣基督福音的酵母、盐和光，以及教会活泼的圣传，作出决定性的贡献，永远向新的景象和新的提议持开放态度’（3号）”。教宗重申，“扩大边界，为人类和社会成为开放的空间，这是大学的重大使命”。

精神上的疲惫

教宗提到，在当前的情况下，两种心态却使边界收紧。一方面出现“一种放弃寻求真理的文化”，没有“急切寻找的热情”，躲进“一种薄弱思想的舒适环境里”，认为“一切都相同，这事与那事都一样，一切都是相对的”。教宗称这是一种“精神上的疲惫”，被一种不提出过多提问的肤浅生活所吸引，同样所寻求的是那种容易、轻松、安逸的“信仰”。

没有灵魂的理性主义

另一种心态则是，“在谈论真理时总是持一种理性主义的态度，认为唯有我们可以测量和实验、能触摸的事物才是真实的，好似生命只是物质及可见的事物”。

教宗警告说，这是“没有灵魂的理性主义”，会让人堕入其中。因为“一旦人简化为物质，一旦现实生活被迫限制在可见事物的范围内；一旦理性仅是数学的逻辑”，一种“实验室”的理性时，就会“缺乏惊奇，而一旦缺乏惊奇，人就不能思考；惊奇是哲学的开端，是思想的开端，那种内在的惊奇促使我们去寻求更远的事物，去仰望天空，寻找隐藏的真理，好能面对基本的问题：我为何而活？”

成为急切寻找真理的人

面对这一切，教宗再次勉励这所大学拓展自己的边界，看得更远，不停留在自己限定的现实情况内。

“我们祈求天主降福我们的工作，使我们为文化的服务能面对今日的挑战。赐予我们的圣神催促我们去创造，开启我们思考和行动的空间，将我们引向全部真理。”

如果人类确实意识到自己尚未知道一切，教宗希望眼前的教员们懂得让“这局限”推动他们“勇往直前”，帮助他们“使寻求的火焰一直燃烧，始终成为今日世界上敞开的一扇窗”。因此，要成为“急切追求真理的人”，“热情永不熄灭”。

最后，教宗再次叮嘱鲁汶大学的教员们，要他们成为“在创造包容、怜悯的文化中的主角，关注最弱小者，以及我们所生活世界的巨大挑战”。

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