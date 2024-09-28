教宗在比利时敦促牧灵工作者：你们的工作应充满喜乐和慈悲

教宗方济各在比利时与教会众多牧灵工作者相会，敦促他们活出福音的喜乐与慈悲这两个价值，即使面对痛苦的经验也不例外。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各在比利时牧灵访问的第三天，9月28日上午在库克尔贝赫圣心大殿会见该国主教、司铎、执事、度奉献生活的男女和牧灵工作者，并发表一篇讲话。教宗的这篇讲话著重于教会在社会每个角落宣讲福音的使命。

教宗首先谈及福传的道路，指出西方正在经历信仰危机。在此情况下，教会应当化危机为转机，鞭策我们自己，并且重新发现「圣神的道路」。

这「展现出我们的基督信仰原本处于热情好客的社会框架下，现在已经进入到基督信仰为少数的情况，或更好地说，进入做见证的基督信仰」。教宗呼吁比利时司铎要热爱耶稣基督，与天主圣洁的子民并肩同行，在多元中寻求和谐。

教宗接著谈论福音所教导的喜乐态度。这远超过一时的欢愉，而是要深入心灵，以支撑我们的基督徒生活，即使在黑暗或痛苦时刻也不例外。

「福音点燃心灵的喜乐。」教宗表示，这便是知道「我们在旅途上并不孤单，即使陷入贫困、罪恶和磨难的处境，天主依然与我们同在」。

有时候似乎难以保持忠信，教会牧者则必须谨记，我们基督信仰的道路通往何方，而且要从基督那里得到力量。

然后，教宗强调了慈悲的重要性，因为天主是慈悲的。天主父「从来没有停止爱我们」，就算我们犯了很严重的罪，祂仍深爱著我们。

从世俗的角度来看，天主的无限仁慈似乎「不符合正义」。但事实上，天主的正义来得更高，祂召叫每个人「改正自己的错误」。

教宗指出，圣职人员施加性侵犯的危机造成了「残忍的伤痛、很深的疮疤，甚至危及信仰道路」。「在受害者的苦难前，需要极大的慈悲才能避免我们心硬如石，这有助于他们感受到我们的关怀，竭尽所能提供我们的协助」。

教宗最后感谢比利时的圣职人员和度奉献生活的男女始终传达出天主的慈悲，让信仰之光得以在最黑暗的时期闪闪发亮。「要是没有圣神，我们基督徒就会一事无成」。

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