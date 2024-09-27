教宗方济各抵达比利时，此行的第二站

在倾盆大雨下，教宗方济各于傍晚7点零6分抵达布鲁塞尔的梅尔斯布鲁克空军基地。此前，他访问了卢森堡，在会晤了该国的天主教会团体后，便结束在卢森堡一天的访问行程，前往布鲁塞尔。教宗在比利时的行程将于9月29日结束。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月26日傍晚抵达比利时首都布鲁塞尔，这是他在欧洲中心访问的第二站。教宗乘坐的卢森堡航空公司波音737专机于晚上7点零6分降落在梅尔斯布鲁克空军基地（Melsbroek Air Base），欢迎仪式在倾盆大雨下举行。

虽然如此，教宗立刻被一群孩子表达欢迎的合唱所感动，并露出欣喜的笑容。这些孩子穿著黄色T恤跑到他面前，T恤上写著“怀著希望前行”，这是教宗此行的座右铭。梵蒂冈和比利时的国旗在人群中摇动著。

教宗的专机降落后，圣座驻比利时大使和比利时礼宾司长登入机舱迎接教宗。当教宗从专机上下来时，旋而响起专门为欢迎国家元首的军乐曲（Aux Champs）。紧接著，比利时国王菲利普和王后上前欢迎教宗，两名儿童向教宗献花。在演奏了梵蒂冈和比利时的国歌后，教宗问候了在场的代表团。大约晚上8点，教宗和随行人员来到圣座使馆。

隔天9月27日周五，教宗在比利时的第二天，上午9点之后前往拉肯城堡（Castle of Laeken）礼节性拜会比利时国王；然后，上午9点45分与首相会面，10点则会见当局和公民社会，教宗在这个机会上发表一篇讲话。

下午4点半，教宗则要在荷语鲁汶天主教大学（Katholieke Universiteit Leuven）与教员们会面，在这个机会上发表一篇讲话。该校是欧洲历史最为悠久的大学，2025年要庆祝创校6百周年纪念。

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