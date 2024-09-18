教宗公开接见：我在亚太看到活泼和喜乐的信仰

在周三公开接见活动中，教宗回顾了最近在印尼、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡的使徒之旅：我看到了一个很大和活跃的教会。怜悯是见证基督的道路。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月18日上午在圣伯多禄广场主持了周三公开接见活动，在讲话中回顾了刚完成的亚太四国之旅。不过，教宗在开始分享他的感受前，先向在场的信友和朝圣者们宣布了一个好消息：两位读经员将于星期六结婚。教宗说，“看到相爱向前推进，建立一个新家庭，这多么美好：为此我愿意提到这两位，为此感谢上主”。

谈到这次亚太使徒之旅，教宗表明，这不是一次旅游，而是“带去上主的话、让人认识上主，也是为了解当地人民的心灵”。教宗解释，他愿意步武保禄六世的芳踪，这位教宗于1970年长途跋涉，来到菲律宾和澳洲，也在亚洲不同国家和萨摩亚群岛停留。教宗方济各说“我比他大几岁”，只去了4个国家。“感谢上主，让我这个年迈的教宗完成了还是年轻的耶稣会士时想做的事，因为我那时希望去那里传教！”

教宗表示，他此行的第一个印象是，教会“仍过于欧洲中心化”，是“西方式”的教会。而实际上，教会比欧洲“大很多，也活跃很多”。“会晤这些团体、聆听神父、修女、平信徒，尤其是要理教员的见证，我兴奋地感受到这一点。那里的教会不劝人改教，而是凭著‘吸引力’而成长，正如本笃十六世明智地指出的那样”。

怜悯是基督徒的道路

首先是印度尼西亚，那里的基督徒大约占10%，天主教徒3%，教会却是“活跃、朝气蓬勃的，能活出并传扬福音”。这是个世界上穆斯林人数最多的国家，“有极高贵的文化，能协调多样化”。教宗说：“在这种情况下，我确信怜悯应是基督徒能够且必须走的道路，以见证救主基督，同时接触伟大的宗教和文化传统。”

友爱是未来

透过“信仰、友爱、怜悯”，福音进入印尼人每日的生活中。教宗解释道：“在那里我看到了友爱是未来，是对反文明、阴谋诡计、仇恨和战争，以及宗派主义作出的回应。”

整体发展的模式

在巴布亚新几内亚，“不同的部族说800多种语言”，因此是“圣神运作的理想环境”，因为“圣神是交响乐，是和谐”。教宗说，传教士们和要理教员在那里耕耘，他看到了“出去传教的教会”的美好。

“我很高兴能与今天的传教士和要理教员相处；听到青年的歌声和音乐，我很感动：在他们身上，我看到了一个新的未来，没有部族暴力、没有依赖、没有意识形态和经济殖民主义；一个友爱和照料绝美自然环境的未来。巴布亚新几内亚能成为这整体发展模式的‘实验室’，并由福音的‘酵母’所激励。”

教宗尤其提到瓦尼莫给他留下的“美好回忆”，“那里的传教士们穿梭于森林和大海之间。他们进入森林是为寻找最隐蔽的部落”。

信仰一旦成为文化

谈到东帝汶，教宗强调，“教会与全体人民分享独立的进程，始终将他们引向和平及和解”。教会这样做，并没有将信仰意识形态化，而是“让信仰成为文化，同时光照文化、净化文化、提升文化”，因为“信仰应本地化，文化应福音化”。

教宗表示，这个国家的人民使他深受感动。他们经历了考验，却其乐融融，在苦难中以智慧相对。教宗也提到，这个国家有许多儿童，也懂得让他们微笑。“在东帝汶，我看到了教会的青春：家庭、儿童、青年、许多修生和有志度奉献生活的人。我可以毫不夸张地说，我在那里呼吸到‘春天的气息’！”

一个创造和谐的教会

最后是新加坡，“极现代化的城邦国家”，在那里“基督徒是少数族群”，教会却很活跃，“在不同民族、文化和宗教之间致力于创造和谐与友爱”。教宗强调，在这个富有国家，跟随福音的人成了“盐与光”、希望的见证人，这希望“比经济收益所能确保的还要更大”。

教宗最后感谢这四个国家的人民，他们“以这么大的热情和这么大的爱”款待了他。教宗也感谢这些国家的执政人士“给予很大帮助”，使他第45次使徒之旅得以“顺利进行”。教宗也对所有相关人士再次表达他的感激之情。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html