教宗方济各抵达印尼，开启第45次国际牧灵访问行程

教宗的座机于印尼当地时间上午11点19分抵达雅加达国际机场。接受欢迎后，教宗来到圣座使馆，会见了病患、移民与难民。官方活动从9月4日开始。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于9月3日印度尼西亚当地时间上午11点19分抵达首都雅加达的苏卡诺-哈达国际机场，展开第45次国际牧灵访问活动。这是他访问亚太四国的第一站，也是他教宗牧职中行程最长的一次使徒之旅。印尼宗教事务部部长到座机前迎接教宗，两名身穿传统服装的儿童向教宗献上鲜花。

与各代表团问候并接受仪仗队的敬意后，教宗来到圣座使馆，在那里会晤病患、移民和难民，他们由圣艾智德团体和耶稣会难民中心陪同。

雅加达

雅加达位于爪哇岛西北海岸，当地语言的意思是“胜利与繁荣”，它是一座拥有居民1100万人的大都市。雅加达的起源需追溯到公元第四世纪，那时候这里只是一个贸易港口。1513年，葡萄牙商人从马六甲，即今日的马拉西亚来到这里，直到1527年才离开。后来，荷兰人于1596年赶走了英国人，控制了该地区的贸易活动。

第二次世界大战期间，印尼民族主义者为了争取民族独立而与荷兰人进行抗争，最终于1945年宣布独立。印尼建国领袖及首任总统苏卡诺（Sukarno）立即投入国家的建设，而他的继任者苏哈托（Suharto）总统在位期间继续雅加达的现代化建设，使印度尼西亚更加日益地与全球经济接轨。该国经济飞速成长，中产阶级人数上升，但上个世纪末期的东亚经济危机则造成了新的贫困和国内的动乱。

首日访问行程

教宗的访问活动将于9月4日正式展开，包括出席在总统府举行的欢迎仪式和礼节性拜会印尼总统。接著将是教宗在这个国家的首次公开活动，会晤印尼当局、公民社会和外交使团，然后在圣座使馆与耶稣会士们进行私人会晤。

教宗也要在雅加达圣母升天主教座堂会晤该国的主教、司铎、执事、奉献生活者、修女、修生和要理教员。当天的最后一项活动是在青年之家会晤相遇学校的青年。

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