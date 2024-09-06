教宗方济各抵达巴布亚新几内亚

教宗即将展开第45次国际使徒之旅的第二段行程，在莫尔斯比港和瓦尼莫城进行访问活动。教宗在这个国家访问的座右铭是“祈祷”。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月6日乘坐印尼航空公司的专机，于当天傍晚7点零6分抵达巴布亚新几内亚首都莫尔斯比港，开启第45次国际使徒之旅的第二段行程。除了首都莫尔斯比港外，教宗还要前往瓦尼莫城。他在这个国家的访问将持续到9月9日。

继若望保禄二世1984年的来访后，教宗方济各是到访这个国家的第二位伯多禄继承人。巴布亚新几内亚副总理前来杰克逊斯国际机场迎接教宗，两位身穿传统服装的儿童向教宗献上鲜花。机场的欢迎仪式后，教宗立即前往圣座使馆。

莫尔斯比港

莫尔斯比港是巴布亚新几内亚的首都和最大的港口，位于该国南部海岸的费尔法克斯湾内，可俯瞰巴布亚湾，人口32万5千。最初，莫图-科伊塔布人（Motu-Koitabu people）在此居住了数个世纪，但直到19世纪，英国航海家和探险家约翰·莫尔斯比（John Moresby）于1873年抵达，并决定建立一个以其父亲费尔法克斯·莫尔斯比（Admiral Fairfax Moresby）上将命名的定居点，这个地方才首次出现在有文字记载的文献中。

几年后，该地区被英国并吞，成为英属新几内亚的首府。为了纪念这位英国探险家，这座港城就以莫尔斯比港命名。从1906年开始，莫尔斯比港一直由澳大利亚管理，直到1975年巴布亚新几内亚宣布独立，这座港城也就成了新生国家的首都和政府所在地。

巴布亚新几内亚天主教徒会集的中心，是莫尔斯比港的圣母主教座堂。这所圣堂建于1968年，莫尔斯比港总教区主教府设在此处。

隔天的官方活动

教宗方济各此行的官方活动将于隔天9月7日开始。当天上午，教宗前往总督府礼节性拜访总督，然后在亚太经合作组织（APEC）所在地会见当局、公民社会及外交使团。下午，教宗将在明爱技术中学探望儿童，并在进教之佑圣母朝圣地会见巴布亚新几内亚和所罗门群岛的主教、司铎、执事、奉献生活者、修女、修生及要理教员。

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