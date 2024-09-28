教宗在比利时会见17名遭受过圣职人员侵犯的受害者

17名曾经遭受圣职人员侵犯的受害者将各自的经历和痛苦带到教宗跟前，分别提出他们对教会打击侵犯这项任务的期待。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月27日在比利时与17名曾经遭受圣职人员侵犯的受害者举行了两个小时的会晤。当天下午，教宗在荷语天主教鲁汶大学与教员们聚会后，返回圣座驻布鲁塞尔大使馆，在那里进行了这次会晤。圣座新闻室通过Telegram即时通信软件发布了这个消息，并阐明在场的人「得以将各自的经历和痛苦带到教宗跟前，分别提出他们对教会打击侵犯这项任务的期待」。

通知继续写道：「教宗得以聆听并接近他们的苦难。他向他们的勇气表示感谢，并为受托照顾他们的司铎对他们从小造成的痛苦表达了羞愧之情。教宗记下了他们向他提出的请求，以便加以研究。」

几天前，比利时主教团预告了教宗方济各可能会与受害者们举行会晤，但这消息并未正式得到证实。

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