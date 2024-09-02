教宗对布基纳法索恐怖袭击事件表示悲痛

教宗方济各在诵念三钟经活动后，强烈谴责了近日由圣战分子在布基纳法索制造的极端恐怖袭击事件。该袭击导致至少200人丧生，其中包括许多妇女和儿童。8月份以来，极端主义武装分子已在该国各地制造了多起行动。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于9月1日主日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念三钟经后，对近日发生在布基纳法索一个村庄的极端恐怖袭击事件表示悲痛。教宗谴责了这一行为，并表达了他对该国的关怀：

“我悲痛地得知，在8月24日星期六那天，布基纳法索的巴萨罗戈（Barsalogho）地区发生了一起恐怖袭击事件，导致包括妇女和儿童在内的数百人伤亡。在谴责这些令人发指的侵害人类生命行为的同时，我向这个国家表达我的关怀之情，并对遇难者家属表示哀悼。愿圣母玛利亚助佑亲爱的布基纳法索人民重获和平与安全。”

联合国的谴责

近日，联合国秘书长古特雷斯（Antonio Guterres）也谴责了该恐怖袭击事件，他表示“支持过渡政府打击恐怖主义”，并敦促他们“确保让这些卑劣行径的始作俑者承担责任”。

恐袭阴影笼罩布基纳法索

8月24日至25日，布基纳法索发生了该国有史以来最严重的恐怖袭击事件，已造成200多人丧生、140人受伤。“援助苦难教会”（Aiuto alla Chiesa che soffre）组织声称，遇难者中至少有22人是虔诚基督徒。与基地组织有联系的武装组织声称对巴萨罗戈事件负责。

8月25日，伊斯兰武装分子袭击了位于该国西部努那（Nouna）教区的萨纳巴（Sanaba）村。据“援助苦难教会”组织报导，众多武装分子包围了该村庄，对村民进行了围捕，并将所有12岁以上的男性绑了起来，他们中有基督徒、传统宗教信仰者，以及被认为是反圣战意识形态的人。随后，恐怖分子把这些人带到附近的一座基督新教教堂，在那里杀害了26人，其中包括几名天主教徒。

总而言之，布基纳法索整个8月都充斥著伊斯兰极端主义分子的暴力活动。此前，该国其他地区还发生了多起恐怖袭击活动。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html