教宗：时间已到，需以决定性行动来回应受伤大地的呐喊

9月1日为照料受造界祈祷日，教宗在诵念《三钟经》后提醒众人这个日子，期许每个人为我们共同的家园做出具体承诺。教宗也请信众为他隔天要展开的亚太牧灵访问祈祷，愿这次旅行结出许多果实。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月1日主日带领聚集在圣伯多禄广场上的信众诵念《三钟经》后，提到当天举行的为照料受造界祈祷日。他的呼吁也面向政治界和社会界。

「我祝愿从所有的人，从机构、协会、家庭和每一个人开始，为我们共同的家园做出具体承诺。受伤大地的呐喊正愈加变得令人担忧，需要决定性且不拖延的行动。」

请为亚太之行祈求结实累累

保护环境、对抗气候变化和全球暖化，这些议题也将是教宗这次亚太四国旅行的重点。他将于9月2日至13日访问印度尼西亚、巴布亚新几内亚、东帝汶和新加坡。1日主日上午，他前往罗马市中心的圣母大殿，一如既往在罗马人民救援之母像前祈祷片刻，将此行托付给圣母。

教宗也在三钟经祈祷活动中吁请信众为他的朝圣之旅祈祷。他说：「请你们祈求此行结出果实。」

殉道修生哈夫利克在斯洛伐克列真福品

念经后，教宗立即提到前一天、8月31日周六在斯洛伐克列真福品的遣使会修生若望·哈夫利克（Ján Havlík）。

教宗说：「这个年轻人于1965年在当时捷克斯洛伐克反教会政权的迫害下被杀害。他坚忍不拔地见证了对基督的信仰，这鼓舞了今天仍遭受类似磨难的人。请给予新真福热烈的掌声！」

教宗最后问候了不同团体的朝圣青年。

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