教宗期许青年音乐家：为失去希望的同龄人唱响希望之歌

教宗方济各向参加“圣诞比赛”的青年音乐家发表讲话，期许他们以歌声和音乐把耶稣降生成人、天主圣爱的奥迹表达出来，并唱出“希望”之声，激励那些处于困境中的同龄人，走在健康的人性与基督信仰的人生旅程中。

(梵蒂冈新闻网)教宗方济各因轻微流感，原定于9月23日举行的活动被取消。当天的活动包括接见参加“圣诞比赛”的青年音乐家。“圣诞比赛”活动由天主教教育宣言基金会发起，旨在收集世界各地尚未推出的圣诞歌曲，评选出最优秀的歌曲将会在梵蒂冈圣诞音乐会上演唱。

竞赛是“人性成长的机会”

在发给青年音乐家的讲稿中，教宗指出“圣诞比赛”的特殊性，强调这个比赛是帮助青年“人性成长的机会”。教宗说：“我愿和你们一起强调，青年歌唱家和音乐家共同致力于弘扬圣诞节的价值，耶稣诞生之时，伴随著来自天上的一首歌：‘天主受享光荣于高天，主爱的人在世享平安’。”

青年时期表达出艺术的召叫

接著，教宗指出，“降生成人的耶稣基督”在“长久以来激励了无数不同语言和文化的艺术家，他们在世界上绘制了友爱的道路。友爱“为世界带来了真正的和平，我们今天是多么需要它！”教宗说：“在你们的青年时期，在表达你们艺术使命的渴望中，在你们所有人性与基督信仰的旅程中，你们都以不同的方式感受到了降生成人，天主圣爱奥迹的吸引，并以歌声和音乐表现出来。”

为失去希望的人发出声音

随后，教宗表示，所有参与比赛的青年音乐家就如一首“希望“之歌，去激励那些因遭遇各种困窘而失去希望的同龄人。最后，教宗祈愿那些处于困境的青年能被参赛者歌声的见证所感动。

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