教宗在狮城会见耶稣会士，畅谈圣召和亚洲的挑战

教宗方济各9月11日在狮城的第一项活动是与耶稣会弟兄见面。同为耶稣会士的习安东神父说：「与在前沿地区奋斗的耶稣会士的会面，洋溢著手足之情。会上提到了利玛窦和雅鲁培神父，教宗盼望后者能列真福品。」

（梵蒂冈新闻网）利玛窦和雅鲁培神父：这两位人物对耶稣会和普世教会来说犹如灯塔，他们也伴随了教宗方济各在新加坡与耶稣会弟兄大约一个小时的会面。9月11日教宗风尘仆仆抵达新加坡、他第45次国际牧灵访问的最后一站。当天下午原本是教宗休息的时间，但他渴望特地抽空与同会弟兄相见。这是他此行第三次与耶稣会士会面，第一次是9月4日在印尼雅加达，第二次是9月10日在东帝汶帝力，第三次便是在新加坡。

家庭聚会

新加坡圣方济各·沙勿略退省中心是教宗这次举行「家庭聚会」的场所。这个退省中心座落在山间，距离繁华的市中心约半小时的车程，教宗这几天正是下榻于此。

大约25名不同年龄段的耶稣会士在那里晋见了教宗，他们大多居住在新加坡，也有些人从其它地区而来，例如马来西亚。

同为耶稣会士的圣座文化教育部副秘书长习安东神父也参加了这次「家庭聚会」。他向本新闻网表示，与会的同会弟兄当中「有年轻人，其中有一个刚晋铎，其他有比较年长的，也有几个体弱多病。教宗非常温柔地与他们相处」。这次「聚会一如既往地进行了一个小时。与在前沿奋斗的耶稣会士的聚会，一如既往地亲切融洽、洋溢著手足之情。后来，教宗想要再多做些事。他似乎不愿意离开这如此亲切的家庭气氛」。

习安东神父在X平台上发布了几张照片，照片中的教宗笑容满面、轻松愉快。习安东神父透露，教宗很快就把时间留给弟兄们发问。他们谈论的主题繁多又艰巨，首先便是当地教会此刻面对的挑战。「教宗表明，信仰必须深入人们的挑战，并强调了亚洲今天的重要性，称之为关键的大洲。因此，耶稣会士蒙召生活在这个挑战相当独特的地方」。

祈祷的「挑战」与雅鲁培的见证

此外，教宗也再三强调祈祷的重要性，视之为一种挑战。换句话说，就是要「始终效法雅鲁培神父的榜样，怀著祈祷的精神去应对社会上的种种挑战」。

雅鲁培神父是西班牙籍耶稣会士，曾于1965年至1983年担任总会长。他被宣布为天主的忠仆，目前列真福品案正在推进当中。习安东神父指出，「教宗方济各多次提到这位伟大的总会长神父。他表明自己与他十分亲近，盼望他能列真福品和圣品」。

圣召和培育

教宗与同会弟兄们在谈话中也不忘探讨牧灵的议题。习安东神父说：「教宗尤其讨论了圣召，以及圣召其实现在也还有。也就是说，有些人、有些青年有意弃俗修道，但他们有时候害怕培育。因此，教宗建议不要放低标准。在这层意义上，积极的一点是，他重申务必要接受高水平且足以应对我们时代挑战的培育。」

利玛窦的典范

谈话中除了提到雅鲁培神父以外，也谈论了利玛窦这位在中华大地传教的伟大耶稣会使徒。「他是另一位标竿人物，因为他对于这个地方的耶稣会士来说是个参照点。」

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