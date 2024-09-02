教宗乘专机飞往亚洲：方济各宗座牧职以来最长的旅行

教宗方济各的专机已于罗马时间今天下午5点32分起飞，预计将于明天抵达雅加达，即他在亚太四国牧灵访问的首站。启程前，教宗问候了大约15名无家可归者。

（梵蒂冈新闻网）总计约3.3万公里的飞行距离、踏足四个国家、横跨两个大洲和多个时区：这是教宗方济各第45次国际牧灵访问的几个数字。此行于9月2日下午5点32分展开，教宗的专机从罗马达芬奇国际机场起飞，朝著印度尼西亚的方向航行。印尼是教宗本次旅行的第一站，这段航程预计要飞1.1万公里的距离，耗费13个小时。教宗方济各、他的随行人员，以及搭乘同一架专机的70多名记者们，将于隔天3日印尼时间上午11点半抵达雅加达国际机场。

问候几名无家可归者

一如既往，教宗前往罗马达芬奇机场前，下午4点多在圣玛尔大之家与大约15名无家可归者互相问候，表达关怀。这些男女是在教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机的陪伴下前来的。圣座新闻室在Telegram通信软件上发布贴文，提及这个消息。

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