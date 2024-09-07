教宗会见巴新教会成员：成为勇敢、美好和希望的见证人

教宗方济各在莫尔斯比港的进教之佑圣母朝圣地会见了巴布亚新几内亚和所罗门群岛的主教、司铎、执事、男女奉献生活者、修生及要理教员，鼓励他们“启程”前往国家的边缘地区。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各于当地时间9月7日下午，在莫尔斯比港的进教之佑圣母朝圣地会见了巴布亚新几内亚和所罗门群岛的主教、司铎、执事、男女奉献生活者、修生及要理教员。在场的几位参与者首先作了信仰见证，然后教宗发表讲话，省思“勇于起程、临在之美，以及切望成长”。

送给当地教会的珍贵礼物

巴布亚新几内亚和所罗门群岛主教团主席舍帕利（Otto Separy）主教在向教宗的致词中，感谢教宗的到来。他说，“对于这片土地上的教会和我们每个人而言，教宗的临在是一份宝贵的礼物，因为他坚固我们在至一信仰中的共融”。

传教旅程的三个方面

教宗在讲话中，指著他们这次相聚的地点，莫尔斯比港的朝圣地说，这个圣堂以一种特殊的方式象征基督徒和传教旅程的三个方面：勇于起程、临在之美，以及切望成长。

迈出第一步

首先是“勇于起程”。教宗提到，传教士们于十九世纪中叶来到这里，“他们最初的工作并不容易”，但他们“并没有放弃”，而是“以极大的信德和使徒热忱，继续传扬福音和服事弟兄姊妹，屡次在没有成功的地方重新开始，作出许多牺牲”。

“多亏了他们，多亏了他们的‘起程’和‘再启程’，我们才会聚集在这里。今天，尽管不乏挑战，我们仍继续前行，无所畏惧，因为知道我们并不孤单：是上主藉著我们而施展作为并与我们同行，使我们像他们那样，成为祂恩宠的器皿。”

启程前往边缘地区

谈到启程，教宗叮咛需要走的“一条重要道路”，就是前往国家的边缘地区，心想“城市居民中最贫困的人”，以及生活在“最偏远和被遗弃的地区，时而缺乏生活必需品”的人。教宗非常关心那些被边缘化和受伤的人，“他们在精神和身体上都受到偏见和迷信行为的伤害，有时甚至生命处于危险”。

“教会愿意亲近这些弟兄姐妹，因为耶稣以特别的方式临在于他们当中，耶稣是教会之首，我们是祂的肢体，祂在哪里，我们也就在那里。”

最美的宝藏

传教旅程的第二个方面，是“临在之美”。教宗在装饰这座圣堂的贝壳上看到这美的象征。他说：“它们提醒我们，在天父眼中，最美的宝藏就是我们，我们在圣母玛利亚的外氅下，在精神上与耶稣托付于我们和无法在这里的所有弟兄姐妹团结在一起，渴望让全世界都能认识福音，并与我们分享福音的力量和光明。”

关于在这次会晤之初的见证中的一个提问：如何把传教的热情传递给青年，教宗承认，他不认为这是“技术”上的问题。不过，一个“经过验证的方法”，乃是本笃十六世说过的，即培养及与他们分享我们作为教会的喜乐，那是款待的家，用天主所精选的一块挨著一块的活石砌成。（参阅：伯前二4-5）

“因此，临在之美并不在于体验重大事件和有所成就，而在于忠信和爱，以我们每天的努力一起成长。”

在世界上播撒善的种子

最后，教宗从圣堂中描绘过红海的图像，引申到传教的第三个方面，即“切望成长”。教宗说，这个图像所反映的是亚巴郎、依撒格和梅瑟“因信而结出丰硕的果实”。“这是一个重要的标记，因为它也鼓励我们，今天应对我们传教的丰硕成果有信心，继续在世界上播下善的小种子。”

教宗肯定地表示，这些种子虽然“像芥菜种那么小”，但只要我们怀有信赖，不停地播撒，这些种子就会在天主的恩宠下，“发芽、丰收，并长出能让天上的飞鸟栖息的树木”。因此，我们要“继续耐心地传福音，不因困难和误解而气馁”。

“你们要以这种方式继续你们的使命，成为勇敢、美好和希望的见证人！请你们切莫忘记天主的风格：亲近、同情和温柔。你们也要永远以此风格向前迈进！”

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