教宗会见新加坡青年：你们要有勇气，走出舒适圈

教宗方济各在亚太四国访问的最后一项活动，是在新加坡公教初级学院与不同信仰的青年相聚。他指出，一个选择安逸生活的人，是个「头脑变得迟钝的青年」。为此，他邀请年轻人始终走出去与人相遇，因为「历史上每一个独裁者，做的第一件事就是切断对话」。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月13日在新加坡公教初级学院与青年进行跨宗教交谈，期勉他们在不同宗教的青年之间推动团结与希望。大约600名与会者分别来自50多所学校和宗教组织。十几名宗教领袖也出席了本次聚会。

这是青年引颈期盼的一项活动。他们以欢呼声、歌唱声和舞蹈，热情迎接了教宗，其中多名表演者是残疾人士。教宗选择放下讲稿，即席回应三名青年的提问。他们三人分别是印度教徒、锡克教徒和天主教徒，在活动开始之际做了见证，并提出了几个疑惑向教宗请益。

躲在安逸的环境里批评和舒适圈

这三名不同宗教的青年都提到了躲在安逸的环境里批评的现象，请教如何才能走出舒适圈，如何才能在青年当中推动宗教交谈，如何才能克服对判断的恐惧，如何才能善用人工智能的机会并且管理随之而来的风险。

这些话语打动了教宗方济各，他注视著在台上坐在他身边的青年，发自肺腑地回答说，青年很勇敢，因为他们朝著真理迈进，因为他们前行，因为他们有创意，但是青年必须提高警觉，切莫躲在安逸的环境里批评。教宗解释道，批评必须有建设性，否则就会招致毁灭，难以走上新的道路。批评需要勇气，接受别人的批评也需要勇气，「这是青年之间的诚恳对话」。

「年轻人必须有勇气建设，有勇气向前迈进，走出舒适圈。一个选择总是过著安逸生活的青年，就是一个发胖的青年。你们笑了！但他不是肚子发福，而是头脑变得迟钝。所以，我告诉年轻人，你们要冒险、要走出去，不要害怕。恐惧是一种独裁的态度，会使你们裹足不前。」

懂得承认错误

教宗表示，重要的是，犯错的时候，意识到自己的错误。接著，教宗邀请在场众人思考，以下两种情况哪一个更糟糕：一种是因为迈上了旅途，所以犯错；另一种是因为把自己关在家里，所以就不会犯错。

教宗说：「一个不去冒险、害怕犯错的青年，就会未老先衰，明白吗？」

不可变成媒体的奴隶

在青年的提问下，教宗谈起他很关心的一个议题，即媒体的使用。教宗称不使用媒体的人是「封闭」的青年，相反地，受到媒体奴役的青年，则是「迷惘」的青年。

「所有青年都必须使用媒体，但是要善用媒体，让媒体帮助我们前行，而不是让媒体把我们变成奴隶。你们同不同意？」

所有宗教都通往天主

教宗赞许青年推动宗教交谈的能力，指出「所有宗教都是通往天主的道路」，没有谁比谁更重要。不同宗教「就像不同语言、不同方言那样，都是为了抵达目的地。而天主是所有人的天主。正如天主是所有人的天主，我们人人都是天主的儿女」。

以对话抵拒霸凌

青年时代是充满勇气的时期。教宗表示，为了开启对话，需要有勇气和尊重。这一切在应付严重的霸凌现象方面，扮演了至关重要的角色。无论是言语霸凌还是肢体霸凌，霸凌始终是以强欺弱，比方说：对残疾儿童的霸凌。

「正如我们都有自己的缺陷，我们必须尊重其他人的残缺，这很重要。我为什么谈这点呢？因为克服这些情况有益于你们所做的跨宗教交谈，因为跨宗教交谈的建设有赖于对他人的尊重。这十分重要。」

独裁的人切断对话

教宗引用一名见证青年的话，鼓励所有青年「竭尽所能保持勇敢的态度，促进青年能有一个进入和交谈的空间」，因为他们的对话开启旅途、开辟道路。

「你们如果从年轻就开始对话，那么长大成人以后会有更多的对话，以公民、以政治人士的身份对话。我想告诉你们一个历史事实：历史上每一个独裁者，做的第一件事就是切断对话。」

教宗夸赞新加坡青年「勇敢，几乎是厚脸皮」，并期许他们「怀著理想」前行，不要走回头路。

「你们要大胆冒险！否则就会长出大肚腩！愿天主降福你们，请为我祈祷，我也为你们祈祷。现在让我们在静默中做件事，我们静静地彼此代祷。求天主降福我们大家。再过一些时间，你们就不再是青年了，你们将成为大人，也会当祖父母，你们要将这些事传授给孩子。」

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