教宗在东帝汶主持弥撒：孩童向我们展现卑微渺小的重要性

东帝汶60万人，即将近半数的人口，参加了教宗方济各在塔西·托鲁广场主持的感恩祭。教宗在讲道中敦促他们要给其他人腾出空间。

（梵蒂冈新闻网）东帝汶首都帝力西部滨海地区塔西·托鲁广场9月10日傍晚变成了敬礼天主的神圣场所，将近60万人，也就是该国半数的人口聚集在这里，参加由教宗方济各亲自主持的露天弥撒。在夕阳余晖下，东帝汶的传统舞蹈为感恩祭做了铺垫，教宗用西班牙语讲道，由东帝汶司铎分段翻译成该国官方语言德顿语。

婴孩的诞生

当天礼仪的读经和福音以德顿语恭读，围绕著一名婴孩的诞生（参阅：依九1-6、路一26-38）。教宗紧扣这个主题，重申依撒意亚先知的话，说：「有一婴孩为我们诞生了。」

教宗阐明，这些话最初是对耶路撒冷的居民说的，当时「那座城正处于繁盛时期」，却道德沦丧。即使城市富裕阔绰，穷人却被遗弃、忍饥挨饿，不忠的情况比比皆是，宗教敬礼「变得越来越只是形式主义」。

因此，依撒意亚先知来宣讲天主所开启的「新视野」。天主无论如何都不会「用军力、武器和财富」来救他们，而是「通过一个儿子这份礼物」。

婴孩是祝福也是记号

教宗继续指出，「在世界每个地方」，婴孩的诞生都是「喜乐与欢庆的光明时刻」，注入「对善的渴望，回归纯净与简朴」。

教宗强调：「东帝汶这里有那么多婴孩，这是多么美妙的事！你们是个年轻的国家，我们可以看到你们土地的每个角落都充满了生命力。」

这是一份大礼，更是一个记号，提醒众人务必要「为婴孩、为弱小者腾出空间，接纳他们、照顾他们」。

把自己变得卑微渺小

婴孩诞生的这个记号也敦促我们要把自己变得卑微渺小。教宗鼓励说：「我们不要害怕在天主和他人面前把自己变得卑微渺小。为了让弟兄姐妹能过得更美好、更幸福，不要害怕失去我们原本的生活，付出我们的时间，改变我们的计划并作出一些牺牲。」

他解释道，这是「因为真正的君王风范是为了爱而奉献生命，如同圣母玛利亚和耶稣那样。耶稣在十字架上付出一切，变得卑微渺小、无力自保、软弱无助（参阅：斐二5-8），好使我们每一个人都能在天父的国里得到一席之地（参阅：若十四1-3）」。

一生谦卑的圣母

圣母玛利亚也明白这个道理。教宗指出，圣母选择了「一生卑微渺小，她服务、祈祷，为了给耶稣让位而退居幕后。即使这要她付出极大的代价，即使她不太了解周遭所发生的一切」，她依然这么做。

教宗最后鼓励所有人「在世界上反映出天主圣爱那强烈却温柔的光」，用当天礼仪的答唱咏祈求上主「从尘埃里提拔弱小的人，由粪土中举扬穷苦的人，叫他与贵族的人共席，也与本国的王侯同位」（咏一一三7-8）。

建设国家进程中重要一步

弥撒结束之际，帝力总主教杜卡莫（Virgílio do Carmo da Silva）枢机向教宗表达了感激之情。枢机说：「今天，塔西·托鲁这地方再次成了东帝汶人民一个历史性事件的中心。」如果若望保禄二世教宗上次的访问对于东帝汶独立建国的「自决进程」来说是「关键的一步」，那么今天教宗方济各的临在就是「国家及其身份和文化建设进程的重要一步」。

弥撒礼成后，教宗换下祭衣，乘车绕场问候了参礼的信友们。在场众人挥舞著手中的梵蒂冈国旗和东帝汶国旗，热情洋溢，高声欢呼。直到夜幕降临，信众依然不减热火，他们打开手机的手电筒挥动著，高唱圣歌，迟迟不肯散去。

链接网址： www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html