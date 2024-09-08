教宗在莫尔斯比港主持弥撒：天主是我们人生的指南针

教宗方济各在巴布亚新几内亚首都体育场主持弥撒。他在讲道中强调了向天主、弟兄和福音开放的重要性，勉励在场约3.5万名信友不要觉得离世人、离上主很远。心灵的聋哑使我们远离生活的喜乐。

（梵蒂冈新闻网）巴布亚新几内亚首都莫尔斯比港约翰·吉斯爵士体育场9月8日主日成了教宗方济各与当地天主子民一起向天主献上感恩祭的神圣场所。大型的白色舞台化为祭台，支柱画上了原住民五颜六色的图腾。身穿绿色祭衣的教宗，举目所见皆是黄色、红色、米色的鲜艳羽毛，呈现出巴布亚新几内亚「在差异中的和谐」。共祭神长们踩著鼓声及歌声的节奏，朝著祭台迈进。这台弥撒用英语举行，参礼者共有3.5万人，有些人从半夜两点开始等候教宗，与莫尔斯比港的一些司铎一起「守夜」。弥撒一开始，欢乐的气氛便有所收敛，全场沉浸在静心祈祷的氛围中，聆听以皮钦语和克里奥尔语恭读的两篇读经。

勇气

勇气与希望是伯多禄继承人此行带给这个「如此遥远」的南太平洋岛国的讯息。教宗在讲道中阐明，巴新人民会觉得与世人、与上主隔绝，但他们其实「在圣神内、在上主内团结合一」。

「上主今天也对你们说：『巴布亚人民，鼓起勇气来，不要畏惧！你要开放，向福音的喜乐开放、向与天主的相遇开放、向弟兄姊妹的爱开放。』愿我们任何人都不要对这份邀请装聋作哑。」

封闭的心

教宗指出，今天的人也会跟《马尔谷福音》中的聋哑者一样（谷七31-37），因为一个人若是把自己当成唯一的准则，他就会听不见、看不到，无法与他人沟通交流，「受困于自己的聋哑」。为此，教宗鼓励大家把目光放得更远，同时也警惕心灵的无所作为。

「心灵的聋哑取决于我们的自我封闭，我们对天主、对他人关上了门：自私心态、冷眼旁观、害怕冒险、埋怨、仇恨，以及还能继续列举的一大串。这一切使我们彼此疏远：远离天主、远离弟兄姊妹，甚至远离我们自己；它使我们远离生活的喜乐。」

天主的亲近

「对于这种疏远，天主以截然不同的方式、以耶稣的亲近」来回应。「祂是亲近人们的天主、慈悲怜悯的天主，祂眷顾我们的生活，超越一切距离」。

指南针

治愈了聋哑者的是耶稣。「事实上，当我们感到彼此疏远时，或者当我们选择与天主、与弟兄姐妹、与异己者保持距离时，我们就自我封闭，把自己关在自己里面，结果只是绕著自己转，对天主圣言、对近人的呐喊充耳不闻，因为我们无法与天主、与近人交谈」。

「『开了吧！』这是最重要的事：我们要向天主敞开、向弟兄姐妹、向福音敞开，使之成为我们人生的指南针。」

教宗最后邀请众人走这条道路，效法真福马祖科尼（Giovanni Mazzucconi）的芳表。他是宗座外方传教会的传教士，在仇恨信仰的浪潮下遇害身亡。「他在重重困难和敌意中，将基督带到你们中间，不让任何人对救恩喜讯装聋作哑，却使人人都能开口传唱天主的圣爱。」

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