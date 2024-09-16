教宗三钟经：与耶稣相遇能改变生命

教宗15日带领信徒诵念三钟经时省思当天福音的内容。他说，要学习和认识耶稣，与祂建立关系，让自己被福音触动。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月15日主日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念《三钟经》时省思当天福音的内容，阐释了伯多禄回答耶稣的提问“你们说我是谁呢？”时的态度，伯多禄答说“你是默西亚”，可是耶稣开始谈论自己必须要受苦和死亡时，伯多禄则持反对态度，以致谏责他。教宗问信众，认识耶稣的真正意义是什么？

伯多禄宗徒以无可指责的方式表达了自己的看法，但是“他仍然需要皈依”，因为在他那些完美的言语的背后，有一种世人的思维，即将默西亚想象成始终强大、胜利的默西亚。相反的，在当天福音中，为所有人重新发出一个讯息，教宗说，这讯息超出了我们认识的教义，我们背诵的经文，以及用“我们在要理问答中学到的一些方式”作出的答复。

“事实上，要认识上主，仅仅是知道祂的一些事情是不够的，还需要跟随祂，让自己被祂的福音所触动和改变。这就是说，与祂建立关系，与祂相遇。我可能认识有关耶稣的许多事情，但如果没有与祂相遇，我依然不知道耶稣是谁。我们需要这种改变生命的相遇：改变你的生活方式、改变你的思考的方式，以及改变你与弟兄姐妹的关系和你的接纳和宽恕的态度，改变你在生活中做出的选择。如果你真的认识耶稣，一切都会改变！”

最后，教宗邀请信众问问自己：“我有问，对我来说耶稣是谁吗？祂在我的生命中占什么位置？”

诵念《三钟经》后，教宗念及越南和缅甸人民，他们因台风“摩羯”造成的水灾而带来的后果在受苦，台风导致数百人罹难和下落不明。

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