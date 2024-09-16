搜索

搜索

搜索

简中简体中文
教宗
繁體

教宗三钟经：与耶稣相遇能改变生命

教宗15日带领信徒诵念三钟经时省思当天福音的内容。他说，要学习和认识耶稣，与祂建立关系，让自己被福音触动。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月15日主日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念《三钟经》时省思当天福音的内容，阐释了伯多禄回答耶稣的提问“你们说我是谁呢？”时的态度，伯多禄答说“你是默西亚”，可是耶稣开始谈论自己必须要受苦和死亡时，伯多禄则持反对态度，以致谏责他。教宗问信众，认识耶稣的真正意义是什么？

伯多禄宗徒以无可指责的方式表达了自己的看法，但是“他仍然需要皈依”，因为在他那些完美的言语的背后，有一种世人的思维，即将默西亚想象成始终强大、胜利的默西亚。相反的，在当天福音中，为所有人重新发出一个讯息，教宗说，这讯息超出了我们认识的教义，我们背诵的经文，以及用“我们在要理问答中学到的一些方式”作出的答复。

“事实上，要认识上主，仅仅是知道祂的一些事情是不够的，还需要跟随祂，让自己被祂的福音所触动和改变。这就是说，与祂建立关系，与祂相遇。我可能认识有关耶稣的许多事情，但如果没有与祂相遇，我依然不知道耶稣是谁。我们需要这种改变生命的相遇：改变你的生活方式、改变你的思考的方式，以及改变你与弟兄姐妹的关系和你的接纳和宽恕的态度，改变你在生活中做出的选择。如果你真的认识耶稣，一切都会改变！”

最后，教宗邀请信众问问自己：“我有问，对我来说耶稣是谁吗？祂在我的生命中占什么位置？”

诵念《三钟经》后，教宗念及越南和缅甸人民，他们因台风“摩羯”造成的水灾而带来的后果在受苦，台风导致数百人罹难和下落不明。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

2024 September 16, 13:36

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

阅读全部 >

与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。