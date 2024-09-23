教宗三钟经：真正的权力不是统治，而是照顾弱小者

教宗在三钟经祈祷活动中邀请信徒在弱小者身上认出耶稣的面容。“成为最大的一个”的诀窍是为众人服务。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月22日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念《三钟经》。他在念经前的讲话中省思了当天福音的内容。福音中记载说，耶稣指著一个小孩子给祂的门徒看（参阅：谷九30-37）。教宗解释道，耶稣教导我们“真正的权力并不在于最强者的统治，而是照顾最弱小者”。“孩童没有权力：他有需求。”

教宗说：“当我们照顾人时，我们承认人一直需要生命。我们所有人之所以活著，是因为我们被接纳，而权力让我们忘记这个真相。那么，我们就变成了统治者，而不是服事者，最先受苦的人恰恰是最末的人：小孩子、脆弱者、贫困者。有多少人因权力斗争而痛苦和死亡！他们是被世人拒绝的生命，就如世人拒绝耶稣一样。”

耶稣被交在人的手中，“他找到的不是拥抱，而是十字架”。教宗接著指出，然而，福音仍然是“充满希望的生活话语：被拒绝的那一位复活了，祂是主！”

人都会受到权力的诱惑。教宗指出，甚至是门徒们，当耶稣向他们预告在祂生命的高峰将要发生的事时，他们却在争论谁最大。师傅的回答使他们因羞愧而闭上了嘴：“‘谁若想做第一个，他就得做最末的一个’。你想要做最大的吗？那就让自己成为最小的，为所有人服务。”

最后，教宗邀请信众省察良心：“我是否在最弱小者身上认出耶稣的面容？我有照顾近人、慷慨地服务吗？相反地，我有感谢那些照顾我的人吗？”

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