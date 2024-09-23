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教宗三钟经：真正的权力不是统治，而是照顾弱小者

教宗在三钟经祈祷活动中邀请信徒在弱小者身上认出耶稣的面容。“成为最大的一个”的诀窍是为众人服务。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月22日在梵蒂冈宗座大楼带领信众诵念《三钟经》。他在念经前的讲话中省思了当天福音的内容。福音中记载说，耶稣指著一个小孩子给祂的门徒看（参阅：谷九30-37）。教宗解释道，耶稣教导我们“真正的权力并不在于最强者的统治，而是照顾最弱小者”。“孩童没有权力：他有需求。”

教宗说：“当我们照顾人时，我们承认人一直需要生命。我们所有人之所以活著，是因为我们被接纳，而权力让我们忘记这个真相。那么，我们就变成了统治者，而不是服事者，最先受苦的人恰恰是最末的人：小孩子、脆弱者、贫困者。有多少人因权力斗争而痛苦和死亡！他们是被世人拒绝的生命，就如世人拒绝耶稣一样。”

耶稣被交在人的手中，“他找到的不是拥抱，而是十字架”。教宗接著指出，然而，福音仍然是“充满希望的生活话语：被拒绝的那一位复活了，祂是主！”

人都会受到权力的诱惑。教宗指出，甚至是门徒们，当耶稣向他们预告在祂生命的高峰将要发生的事时，他们却在争论谁最大。师傅的回答使他们因羞愧而闭上了嘴：“‘谁若想做第一个，他就得做最末的一个’。你想要做最大的吗？那就让自己成为最小的，为所有人服务。”

最后，教宗邀请信众省察良心：“我是否在最弱小者身上认出耶稣的面容？我有照顾近人、慷慨地服务吗？相反地，我有感谢那些照顾我的人吗？”

链接网址：www.vaticannews.cn

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2024 September 23, 11:14

《三钟经》是纪念天主降生成人无限奥迹的经文，每日诵念三遍，即清晨六点，中午十二点和晚上六点圣堂敲响钟声的时刻，因此在中文语境中被称为三钟经。而三钟经的拉丁文名为Angelus，取自第一句“上主的天使向玛利亚报喜”（Angelus Domini nuntiavit Mariae）的第一个单词。《三钟经》由三条论及耶稣基督降生成人奥迹的短句和三遍《圣母经》组成。在每个主日和重大瞻礼，教宗都会从梵蒂冈宗座大楼书房窗口带领圣伯多禄广场上的信众一同诵念此经文。念经前，教宗会发表简短的讲话，讲解当天的读经；之后，教宗会问候广场上的朝圣者。从复活节到圣神降临节，《三钟经》由《天皇后喜乐经》代替。后者是一篇纪念耶稣基督复活的经文，以三遍《光荣颂》为结尾。

最新的三钟经/天皇后喜乐经

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与教宗一起祈祷

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

三钟经

启：主的天使向玛利亚报告。

应：她因圣神受孕。

（圣母经一遍）

启：我是主的婢女。

应：请照祢的话在我身上成就。

（圣母经一遍）

启：天主圣子降生成人。

应：居住在我们中间。

（圣母经一遍）

启：天主圣母请为我们祈求。

应：使我们堪当承受基督的恩许。

启：请大家祈祷：

应：天主求祢把祢的圣宠注入我们心中，我们既因天使的预报，得知祢的圣子降生成人，亦愿赖祂的苦难及祂的十字圣架，获享复活的光荣。因我们的主基督。阿们。

愿光荣归于父、及子、及圣神；起初如何，今日亦然，直到永远。（三遍）

教宗或宗座降福礼

启：愿主与你们同在。

应：也与你的心灵同在。

启：愿上主的圣名受颂扬。

应：从现在直到永远。

启：上主的圣名是我们的助佑。

应：因祂创造了天地。

启：愿全能的天主，圣父，圣子，圣神降福你们。

应：阿们。