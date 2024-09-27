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Lussemburgo, il Papa saluta il giovane che ha offerto la sua testimonianza durante l'incontro con la comunità cattolica Lussemburgo, il Papa saluta il giovane che ha offerto la sua testimonianza durante l'incontro con la comunità cattolica  (Vatican Media)
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卢森堡天主教徒是向“所有人”敞开心扉的“主教座堂”

教宗26日在卢森堡圣母主教座堂会见当地天主教团体，三位教友的见证展现了教会的形象。这是个与同道偕行进程一致、有能力接纳外人、帮助最贫困者，以及关注共同家园需求的教会。

（梵蒂冈新闻网）卢森堡是一个拥有66万名居民的小国，其中半数是移民。该国教会是个接纳“所有人”的大家庭。教宗方济各于9月26日来到卢森堡访问，他当天下午在卢森堡的圣母主教座堂会见那里的天主教团体。会见活动中有三位教友发言作见证。

首先作证的是名叫科斯塔（Diogo Gomes Costa）的青年。他说，在里斯本举行世青节一年后，“我们在心中携带著充满天主的爱和喜乐的电池”。与一群葡萄牙同龄人建立的友谊，在他们于“世青节后”来卢森堡进行4天访问后更加巩固。科斯塔兴奋地说，这是个友爱的庆节！它令我们再三重复“Todos即所有人”这个词，以及“在教会内，人人都有一席之地”。他最后说，怀著展望未来的心态“来建设教会，意味著也要彼此照顾”，一起照料“天主的受造界，我们的共同家园，及其所有受造物和大自然的元素”。

代表卢森堡许多语言团体的多斯桑托斯（Maria Perpétua Coelho Dos Santos）修女提供了这个大公国人口统计数字图。她指出，“每天约有21.4万名跨境工人来此工作”，此外，约一半的居民持有不同国籍。修女说，教会也对这镶嵌图案进行反思。这些人不仅能说欧洲最广泛使用的语言，他们还能分辨出佛得角人、越南人、菲律宾人和许多旧大陆东部的人的口音。多斯桑托斯修女最后见证说，如果我们的多样性确实是每天面临的挑战，那么我们首先要将其视为一种富有，这响应了在葡萄牙举行的世青节上教宗方济各发起的“Todos, todos, todos”的包容性。

卢森堡教区牧灵委员会副主席布沙特（Christine Bußhardt）在见证中提到卢森堡教会的现实状况，对同道偕行进程表示高度赞赏，数天后，她将前来罗马参加世界主教会议第二期会议。布沙特说，这进程“为极其需要的更新提供重要的契机”，激发了对长者、病患、难民和无家可归者更多的关怀。她接著指出，有关怀的动力要特别感谢“胜任的专业人士和义工的努力”，他们在过去10年里，在卢森堡社会和明爱会的帮助下，建造了许多房屋并提供给有需要的人。这项也在牧灵层面进行的工作，在“许多场所，促使信望爱的火焰在人们心中重新点燃”。

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2024 September 27, 12:14

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