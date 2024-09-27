卢森堡天主教徒是向“所有人”敞开心扉的“主教座堂”

教宗26日在卢森堡圣母主教座堂会见当地天主教团体，三位教友的见证展现了教会的形象。这是个与同道偕行进程一致、有能力接纳外人、帮助最贫困者，以及关注共同家园需求的教会。

（梵蒂冈新闻网）卢森堡是一个拥有66万名居民的小国，其中半数是移民。该国教会是个接纳“所有人”的大家庭。教宗方济各于9月26日来到卢森堡访问，他当天下午在卢森堡的圣母主教座堂会见那里的天主教团体。会见活动中有三位教友发言作见证。

首先作证的是名叫科斯塔（Diogo Gomes Costa）的青年。他说，在里斯本举行世青节一年后，“我们在心中携带著充满天主的爱和喜乐的电池”。与一群葡萄牙同龄人建立的友谊，在他们于“世青节后”来卢森堡进行4天访问后更加巩固。科斯塔兴奋地说，这是个友爱的庆节！它令我们再三重复“Todos即所有人”这个词，以及“在教会内，人人都有一席之地”。他最后说，怀著展望未来的心态“来建设教会，意味著也要彼此照顾”，一起照料“天主的受造界，我们的共同家园，及其所有受造物和大自然的元素”。

代表卢森堡许多语言团体的多斯桑托斯（Maria Perpétua Coelho Dos Santos）修女提供了这个大公国人口统计数字图。她指出，“每天约有21.4万名跨境工人来此工作”，此外，约一半的居民持有不同国籍。修女说，教会也对这镶嵌图案进行反思。这些人不仅能说欧洲最广泛使用的语言，他们还能分辨出佛得角人、越南人、菲律宾人和许多旧大陆东部的人的口音。多斯桑托斯修女最后见证说，如果我们的多样性确实是每天面临的挑战，那么我们首先要将其视为一种富有，这响应了在葡萄牙举行的世青节上教宗方济各发起的“Todos, todos, todos”的包容性。

卢森堡教区牧灵委员会副主席布沙特（Christine Bußhardt）在见证中提到卢森堡教会的现实状况，对同道偕行进程表示高度赞赏，数天后，她将前来罗马参加世界主教会议第二期会议。布沙特说，这进程“为极其需要的更新提供重要的契机”，激发了对长者、病患、难民和无家可归者更多的关怀。她接著指出，有关怀的动力要特别感谢“胜任的专业人士和义工的努力”，他们在过去10年里，在卢森堡社会和明爱会的帮助下，建造了许多房屋并提供给有需要的人。这项也在牧灵层面进行的工作，在“许多场所，促使信望爱的火焰在人们心中重新点燃”。

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