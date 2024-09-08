教宗从巴新瓦尼莫返回莫尔斯比港

载有教宗及其随行人员和少数记者的教宗专机8日傍晚从巴布亚新几内亚瓦尼莫起飞，经过两个小时的飞行后于当地时间晚上7点52分回到莫尔斯比港。

（梵蒂冈新闻网）教宗方济各9月8日下午抵达巴布亚新几内亚瓦尼莫，在那里会见当地的信友们和一个传教士团体，特别是他的阿根廷老朋友、道生会会士普拉多（Martin Prado）神父，后者于10年前来到巴布亚新几内亚服务。会见活动结束后，教宗于当天傍晚从瓦尼莫起飞，经过两个多小时的飞行后，在当地时间晚上7点52分回到莫尔斯比港。

教宗这趟行程鼓励了那些将福音讯息带到偏远森林、传给原住民的人，并呼吁要保护受造界、抵制外来力量的垄断以及部族间的冲突。此外，教宗也鼓舞那些支持学校教育的人，以及活出耶稣首批门徒的团体生活方式的人。教宗此行对瓦尼莫的人们来说，现在是、将来也是一颗宝贵的珍珠。

隔天9月9日周一上午，教宗会见巴布亚新几内亚的青年后，就要告别这个国家，前往东帝汶。

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